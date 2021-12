Fernando Pereira dijo que ve una "tentación de judicializar los debates políticos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tras reunirse con el presidente Luis Lacalle Pou, Fernando Pereira, presidente electo del Frente Amplio (FA), dijo que estima que la Justicia fallará a favor de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) ante la denuncia presentada por el Ministerio de Defensa, y se mostró crítico con la "judicialización" de los debates políticos.

"Hay una tendencia de los partidos a hacerlo, no solo del Partido Nacional. Hay una tentación de judicializar todos los debates y los debates políticos son debates de ideas", sostuvo Pereira.



El presidente electo del FA dijo que parte de la base de que "la Justicia va a laudar a favor de Fenapes. Y un poco de ruido viene bien, pero a la alta política no le hace bien", acotó.

Como informó El País, el ministro de Defensa, Javier García, presentó ayer una denuncia penal contra la cúpula del sindicato de profesores de secundaria, luego de que en la cuenta oficial del gremio en Twitter se advirtiera sobre presuntos abusos y violaciones por parte de soldados.

Previo a la Navidad, pasadas las 15 horas del pasado 24 de diciembre, Fenapes tuiteó: “Educación integral para que ningún soldado se crea con el derecho de abusar y violar niñas. Repudio a la falta de medidas por parte del Estado y a la complicidad del presidente. Anular la LUC para que el ejército no tenga injerencia en la Educación Pública”.



El escrito presentado por García, según fuentes de la cartera, advierte que lo expuesto por el gremio excede con creces el derecho a la libertad de expresión en lo dispuesto en el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica y en lo que marca la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Allí lo que se sostiene es que la libertad de expresión es “indispensable e imprescindible”, pero “su aplicación y sus expresiones cotidianas no se pueden sustraer del respeto y guarda a los derechos y libertades”.

En este sentido, además, la denuncia del ministro advierte que lo expresado por Fenapes conlleva a una violación a los artículos 333 y 334 del Código Penal, pues implica a un “atentado de forma violenta contra el honor de estas Instituciones del Estado, incitando al odio y desprecio público de las Fuerzas Armadas y, en particular, de cada uno de sus soldados, con hechos aberrantes” y “aludiendo a injurias”, dijo la fuente.



La denuncia de García no es contra el administrador de la cuenta de Twitter -que no se sabe quién es, pero sí se conoce que ha estado muy activo durante los últimos días-, sino hacia Alejandra Vespa y José Olivera, presidenta y vicepresidente de Fenapes.