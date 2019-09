Fernando Pereira dijo que Lacalle Pou da más garantías a los trabajadores que Talvi

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente del Pit-Cnt Fernando Pereira indicó que "de acuerdo a las expresiones" del candidato blanco Luis Lacalle Pou y de su par colorado Ernesto Talvi, el primero da más garantías a los trabajadores.

"La expresión de Talvi muestra una intolerancia que en el Uruguay en la política no se daba", aseguró Pereira en declaraciones al programa radial Doble Click (Del Sol), pero aseguró: "Yo no tengo ningún problema personal con Talvi".



Pereira indicó que no tiene "intencionalidad de hacer ninguna campaña" en contra del candidato colorado y que si bien está de acuerdo con las políticas del Frente Amplio hay otros con "posiciones similares, por ejemplo el Partido Independiente".

Sus planteos son los que justifican la decisión del Pit-Cnt de movilizarse tras los dichos de Talvi respecto al empleo público y a la propuesta de que en los Consejos de Salarios se discutan solo los mínimos de cada categoría.



“¿Qué pasó en Uruguay cuando se negoció bipartitamente? El 80% de los trabajadores negociaron salarios por debajo de la inflación y esto impacta luego en los ingresos de los jubilados”, planteó Pereira al programa Algo habrán hecho de la Radio de la Universidad de Montevideo.

El candidato colorado afirmó la semana pasada que las cifras de desempleo son “artificiales” porque en 15 años de gobierno el Frente Amplio contrató a 70 mil funcionarios públicos, que se están sosteniendo “a punta de endeudamiento”. Afirmó que si gana, no repondrá las vacantes, lo que supondría la reducción de 9.000 puestos de trabajo público por año, para generar ahorro.



Aunque el candidato ve la reacción del Pit-Cnt como “patoterismo”, Pereira respondió en que “si nos anuncia que va a haber 10 mil trabajadores públicos menos y como representantes de los trabajadores no nos preparamos para defender a esos trabajadores entonces, no sé qué hacemos en el movimiento sindical”.