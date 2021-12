Fernando Pereira detiene su campaña y entra en cuarentena: su esposa dio positivo a COVID

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"Mi esposa Adriana dio positivo de COVID, llegué ayer a las 5:30 de Salto y estuve compartiendo dormitorio hasta las 6:30 que me levanté para ir a Radio Sarandí", informó este viernes Fernando Pereira, expresidente del Pit-Cnt y candidato a la Presidencia del Frente Amplio en las elecciones de este domingo. Por esa razón, consultó con un médico que le indicó dos hisopados y realizará cuarentena.

Pereira recalcó en el texto que compartió en sus redes sociales que él ya tuvo COVID y que tiene las tres dosis de la vacuna.



"Las posibilidades de que tenga COVID son mínimas, pero aún así entro en cuarentena, y acompañaré a Adriana como ella me acompañó a mí. Con los cuidados que hay que tener pero también con el amor que hay que dar", agregó.



Además, señaló que ya le avisó a las "pocas personas" con las que tuvo contacto.



"Es claro entonces que mi actividad de campaña no la voy a poder seguir desarrollando, manteniéndome en cuarentena por el tiempo que me indiquen", agregó.