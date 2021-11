Fernando Pereira aseguró que ve al gobierno "súper nervioso" por referéndum de la LUC

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El candidato a ser presidente del Frente Amplio Fernando Pereira, aseguró que ve "súper nervioso" al gobierno en el marco del posible referéndum para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) impulsado por su partido y por el Pit-Cnt.

"Lo veo super nervioso. Se convocó a los periodistas a un taller, pero ¿por qué no se los convocó cuando se presentó la ley?, ¿por qué no se los llamó cuando estábamos recolectando las firmas?", cuestionó en referencia al curso técnico sobre la LUC anunciado por Presidencia y dirigido a periodistas.



En esa misma línea, Pereira aseguró que "nunca antes" había visto a un presidente participar de una campaña de referéndum. "¿Por qué participa el presidente de la República? Y ni siquiera lo estoy objetando legalmente", agregó.



"¿Por qué nos invitan a una campaña sin mentira si luego nos dicen que podemos volver a la Unión Soviética si se deroga la LUC, que van a soltar a miles de presos o que van a demorar más las adopciones cuando ese artículo no está entre los 135", continuó.



El candidato opinó que "Uruguay se merece un debate de verdad" que puede ser "con los medios, pero también con la gente". Asimismo aseguró: "Nosotros no nos podemos privar del debate mano a mano, con todos los uruguayos, hayan votado o no hayan votado", dijo.



"Nuestro debate no es con el gobierno ni con el presidente, es con una ley. Si nosotros nos perdemos el debate terminamos discutiendo los temas que no son centrales y lo central es que se quitó a los maestros, a los profesores, a los profesores de la UTU de los consejos. Que se quitó la obligatoriedad a la educación inicial, que le sacó el carácter de público al Sistema Nacional de Educación", aseguró.



En materia de seguridad, indicó, "fueron cuestionados por el doctor Germán Aller, por la Fiscalía General de la Nación, por el Instituto de Derecho Penal, diría que hasta por el GACH en materia de seguridad", expresó.





"Decenas de miles"

Con respecto a las elecciones del Frente Amplio, que se realizarán el domingo 6 de diciembre, Pereira indicó que se espera que vayan a votar "decenas de miles de uruguayos frenteamplistas".



"Hombres y mujeres que creen que esta organización política es la que puede llegar al gobierno para desplazar las actuales políticas neoliberales, entre ellas la aplicación de la LUC, la rebaja salarial, la rebaja de jubilaciones, la caída en la pobreza de 100.000", detalló.



Pereira indicó que la alternativa será el Frente Amplio "en la medida en que la gente entienda cuáles son sus necesidades", dijo. Por esto, indicó, se encuentra trabajando y yendo barrio a barrio, para motivar a una mayor votación.