Fenapes: propuesta de oposición es "recorte y pegue" de la OCDE, "al mejor estilo jardinera"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) realizó este martes una conferencia de prensa para hablar sobre el borrador del acuerdo de la coalición de los partidos de la oposición que presentaron el viernes y que propone, entre otros aspectos, cambios en la educación con los que no están de acuerdo.

José Olivera, dirigente del sindicato, aseguró que la propuesta es "una copia del documento de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) realizado en 2017" y que "lo que hicieron fue un recorte y pegue al mejor estilo jardinera".

La propuesta "solo se habla de recortes", pero no se dice nada con respecto "al necesario 6%" del PBI destinado a la educación por el que continúan luchando expresaron los dirigentes. Al respecto indicaron que el Frente Amplio ya lo prometió y no lo cumplió, pero que ahora lo vuelve a poner entre las medidas a tomar.



Por otra parte, la dirigente Alejandra Vespa expresó que el documento denominado "Compromiso por el país" (siempre apuntando al ítem de educación) "inicia planteando falsedades".



Lo que dice el borrador es: "El país enfrenta una emergencia educativa. Si no conseguimos revertir a corto plazo los problemas de cobertura, inequidad y calidad de aprendizajes, corremos el riesgo de dejar de ser la sociedad que hemos sido y queremos dejar de ser".



Vespa indicó al respecto que si bien hay problemas en materia de educación, no se puede hablar de falta de equidad o de problema de cobertura. Otra de las propuestas del borrador que criticó fue la de extender la experiencia de los liceos militares, especialmente al interior del país.