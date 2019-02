Feministas del FA polemizan por el apoyo a candidatos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Carolina Cosse es la única precandidata mujer en el Frente Amplio y por estas horas se instaló el debate sobre si tiene el monopolio del feminismo en la izquierda. La discusión se generó a partir de la presentación del “Impulso Feminista” espacio de mujeres que apoyan al precandidato Daniel Martínez.

Las senadoras Mónica Xavier, Daisy Tourné y Constanza Moreira, la directora de la Intendencia de Montevideo Fabiana Goyeneche, la ministra de Turismo Liliam Kechichian, la diputada Cristina Lustemberg y la exdirectora de Secundaria Celsa Puente fueron algunas de las mujeres que se hicieron presentes el pasado jueves por la noche en un acto con Daniel Martínez lanzando así el espacio feminista de su precandidatura.



La que disparó la polémica fue la diputada del Movimiento de Participación Popular Bettiana Díaz, quien se autodefine como feminista. “Aunque usted no lo crea... El desafío más grande de esta cuarta ola es la consecuencia entre el discurso y la acción política. Tenemos la oportunidad de cambiar la historia. ¿Un hombre explicándonos cómo militar el #feminismo? No, gracias”, escribió desde su cuenta de Twitter. Ante las críticas que surgieron de otras feministas, respondió en la misma red: “Cuestionarnos no es exactamente desunirnos”. Díaz y el MPP apoyan la candidatura de Cosse, quien también es feminista.



La polémica que se generó en redes mereció la respuesta de Constanza Moreira, quien también fue precandidata en el 2014 compitiendo con el presidente Tabaré Vázquez. “Ya hubo una precandidatura femenina a la Presidencia de la República y no recibí el apoyo de muchos sectores, ni tampoco de algunos grupos cuyos liderazgos eran femeninos”, escribió en una columna publicada en la página web de Casa Grande.



“Cuando Mónica Xavier se presentó como candidata a la presidencia del FA, era la única mujer que lo hacía. Y, aunque muchas, muchísimas mujeres del FA la votaron, una buena parte de sectores no lo hicieron, y muchas feministas que integrábamos otros sectores, no la votamos”, aseguró.



“No votamos mujeres porque sean mujeres. Eso es una representación descriptiva, pero no es una representación sustantiva”, explicó Moreira en respuesta a los cuestionamientos de Díaz. A eso agregó que muchas veces en la política “acceden” mujeres a los cargos que no representan “al feminismo”.



La senadora indicó que “las razones que llevan a una feminista a elegir a un precandidato hombre son muchas y complejas”. A esto concluyó: “Y ninguna feminista denigra a otra feminista. Porque sabemos que así no creamos sororidad, la solidaridad entre las mujeres”. Otro que le respondió a la diputada del MPP fue Sebastián Hagobian, dirigente de Asamblea Uruguay, quien escribió en Twitter: “Parece que se pretende monopolizar el feminismo”.

Fuego amigo.

La discusión de campaña en el Frente Amplio no es solo por el feminismo, también hay chisporroteos entre el MPP y Martínez.



En Chile, Martínez lanzó cuestionamientos al líder del MPP. “Para Pepe no es tan importante la gestión, para mí sí”, señaló en entrevista con La Tercera y agregó: “Él fue el protagonista de la campaña de la esposa y yo tuve el 32% de los votos y ella el 18%”.



Sus palabras no pasaron inadvertidas para la vicepresidenta Lucía Topolansky. “No lo pongo como competencia Partido Socialista-MPP. En el FA nos precisamos todos. Hace tres elecciones que somos mayoría (en la interna), nadie puede prescindir de nosotros. Él dijo: ‘Yo saqué en la Intendencia 32% y Lucía 18% con la ayuda del Pepe’, pero él estuvo en el acto inaugural como orador y en el acto final como espectador, toda la campaña la hice yo sola”, dijo Topolansky al semanario Crónicas en respuesta a Daniel Martínez.