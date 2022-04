“Fatiga electoral y “confusión”: los partidos analizan las razones por las que 385.194 personas no votaron

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un total de 2.298.937 de uruguayos concurrieron el pasado 27 de marzo a las mesas de votación para sufragar por No, Sí, en blanco o anulado. Pero 385.194 directamente optaron por no participar en el referéndum contra los 135 artículos de la LUC, esto representa el 14,35%. En esa decisión influyó, según los diferentes partidos políticos, la “fatiga electoral”, la “desinformación” o el hecho de que la multa sea más barata que el costo de un pasaje al interior del país.

Para el expresidente y secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, la abstención electoral muestra “la fatiga de la gente” producto de convocatorias anteriores: internas, presidenciales, departamentales y elecciones del BPS. “Es una cantidad elevada de personas y no es habitual en Uruguay; era evidente que había muchos individuos desinteresados y eso no deja de ser importante”, señaló a El País. En ese marco, consideró que a todos los Partidos “los debe llamar a reflexión” estos números.



En la opinión del presidente del Directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde, la cifra se debe a que muchos uruguayos no tenían claras las razones por las que debían ir a votar. “Nos preguntaban en las recorridas por qué el tema no lo resuelven los legisladores”, contó Iturralde. En definitiva, concluyó que “hubo confusión” en la ciudadanía.

“El razonamiento de la gente es: ‘Yo voto cada cinco años y elijo a mis legisladores, que gobiernen ellos y que se hagan cargo ellos de este tema’”, explicó sobre lo que le transmitían en la campaña.



Además, dijo, que posiblemente “mucha gente del Frente no quería votar en contra lo que había definido el FA” y también algunos afectados por la suba del combustible “tampoco querían ir a votar en contra del gobierno”. Asimismo, consideró que el precio del pasaje también pesa, ya que a muchos les puede salir más barata la multa ($1.428) que el boleto en ómnibus para poder ir a votar. Es esperable que la participación ciudadana baje en un referéndum en comparación a una elección nacional.



Para el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, influyeron varios aspectos en esa baja participación: el 15% de los uruguayos no sabía que el voto era obligatorio; los pasajes al interior están caros y “los dispositivos (de los partidos políticos) que ayudan al transporte fueron menores que en otras instancias”. Asimismo, indicó que la llegada de uruguayos del exterior también fue menor.

“El sistema es muy transparente, pero también plantea limitaciones a muchas personas. La inexistencia del voto para quienes viven fuera del departamento y los costos de transporte son otra limitante: a veces pagar la multa se hace más accesible que el transporte”, subrayó Pereira a El País.



En ese marco, señaló que primero se debe hacer un estudio para identificar las causas y luego se sabrá “si es un llamado de atención u otro problema”.

Tema árido

El ministro Pablo Mieres (Partido Independiente) dijo a El País que la baja de la convocatoria se explica porque “no hay en juego gobiernos ni candidatos”, sino que “es una definición entre dos alternativas muy complejas”. Resaltó que todos los plebiscitos anteriores eran por un tema, pero este fue diferente. “El hecho que fuera por 135 artículos lo convertía en un asunto extremadamente árido”, señaló. De todos modos, reconoció que “siempre pueden haber señales de distanciamiento con la política o con los partidos”.



El senador y presidente de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, dijo que el referéndum trataba diversos temas “que pueden resultar complicados para la gente”. A eso sumó, lo que dijo fue una “campaña de desinformación” llevada adelante por el Sí. “Se terminó confundiendo mucho a la gente y esa puede ser una explicación”, sentenció.



Domenech dijo que a la población le “puede resultar complicado comprender textos legales que a veces son complejos y que plantean una temática muy variada”. Agregó que no puede desconocerse que a un sector no le interesa la política.



“Quizás los políticos hemos fallado al explicar los alcances de la LUC, porque tampoco vamos e eximirnos de responsabilidad”, señaló el senador.

A su vez, el diputado Daniel Peña (Partido de la Gente) consideró que la población que no fue a votar “no le interesaba” el tema en cuestión. “Hay gente que seguramente no participó porque no tenía una opinión formada sobre los artículos”, afirmó el legislador. Además, opinó que “hay un porcentaje de la ciudadanía que está alejada de la política”. “No en vano han surgido nuevas expresiones políticas, porque hay personas que no se sentían representadas”, finalizó.

Los “apuntes” de Sanguinetti

El expresidente y secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, dijo a El País que, en una lectura general de los resultados del referéndum, se llega a la conclusión que “la coalición mostró su eficacia”, porque mantuvo la votación obtenida en la segunda vuelta. “Esto fue una tercera vuelta y es claro que representó una ratificación al gobierno”, acotó. En tanto, dijo que el aporte de los colorados en Rivera y Salto fue “decisivo” para la victoria del No en la consulta popular.



Cabildo pide estudiar razón de apoyo al Sí



El Sí no llegó al 50% + 1 de los votos que necesitaba para derogar los 135 artículos de la LUC, pero consiguió el 48,7% de apoyo en las urnas y para Cabildo Abierto no se puede ignorar esto.



La evaluación del resultado quedó clara en el diálogo que mantuvo el 27 de marzo en el comando del No el senador Guido Manini Ríos con el dirigente nacionalista Alberto Volonté: “Creo que lo bueno de esto es que a todos nos pone nerviosos. Somos conscientes de que cualquier error perdemos. Porque esta diferencia dentro de dos años no está más”.



En tanto, el senador cabildante Guillermo Domenech señaló a El País que “el respaldo popular es parecido” -entre los que votaron el No y el Sí- y que “no se puede negar que la coalición tiene que estar muy atenta a lo que expresa el otro sector de la población”. Y añadió: esto “no quiere decir que nos tengamos que paralizar o darles la razón”, pero -siguió Domenech- sí hay que estudiar las causas para saber “por qué el Sí tuvo el apoyo que tuvo”.



“Esto quiere decir que hay un conjunto de la población que no está satisfecha con el rumbo político del país y tenemos que atender eso”, cerró el legislador de Cabildo Abierto.