Fancap: no hace falta importar combustibles por paro porque hay "stock suficiente para varios días"

La Federación Ancap que realiza un paro hoy de 24 horas con paro de la refinería de La Teja salió al cruce del directorio del ente y planteó que "no es verdad que exista necesidad de importación de combustibles por el paro de refinería, ANCAP tiene stock suficiente para el abastecimiento durante varios días según consta en los inventarios".

El presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic, anunció que se dispuso que este martes la "gerencia general inicie los trámites para importar combustibles". "Ancap tiene stock para varias semanas de producto pero, si en la puesta en marcha pasara algo, se podría enlentecer la producción. Por eso hemos dispuesto ya mismo que mañana la gerencia general inicie los trámites para importar combustibles", indicó el jerarca en rueda de prensa.



El sindicato dijo que el pueblo "se merece que le digan la verdad, cosa que no hace ANCAP en su comunicado, ni alguna de sus autoridades en declaraciones públicas". Reconocen la intermediación del Ministerio de Trabajo y solicitan al presidente de la República Luis Lacalle Pou "la reunión que se comprometió convocar cuando tuvieran resolución sobre el futuro del portland" porque, dicen, "la “P” de ANCAP no es de Privatización, es de Portland y la defendemos".

El sindicato dijo que se buscó "hasta último momento evitar" el paro esta situación, "el único responsable de la parada de la refinería es el Presidente de ANCAP". "Las autoridades del MTSS lo saben, el ministro de trabajo también, fueron los únicos que mostraron disposición a encontrar una solución durante todo el fin de semana, por eso nos sorprenden las

afirmaciones del Presidente de la República", dijo Fancap.



Lacalle Pou dijo ayer que hay “escalada de paros” y que a veces se dan “en exceso”



"Las y los trabajadores de ANCAP estamos comprometidos con el abastecimiento de servicios esenciales y de la población en general, como así también la conformación de guardias gremiales para mantener procesos productivos complejos. Hace pocos días Ancap en forma unilateral denunció el convenio colectivo y la obligación de conceder las guardias gremiales cayó, sin embargo, nuestra voluntad de diálogo y de preservar el interés general se mantuvo", planteó el sindicato.



"En primera instancia le propusimos al ente extender los términos del convenio mientras se discute uno nuevo, ANCAP no aceptó, y finalmente ayer en el MTSS, con el objetivo de no parar la refinería propusimos mantener el convenio (que tenia 30 años) durante 15 días más, sabemos que las autoridades que estaban negociando estaban de acuerdo, pero el presidente de Ancap volvió a decir no. No es verdad que la parada de la refinería se hizo 'en forma no planificada que implica riesgos muy altos

de una rotura posterior', Fancap y ANCAP definieron una parada segura y planificada, en el acta que firmamos en conjunto se especifica claramente que 'se procederá a parar las unidades según los procedimientos e instrucciones de parada de plantas habituales priorizando la seguridad de las personas, el ambiente y las instalaciones'", agregó.