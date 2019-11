Es falso que se pueda volver a votar por la reforma Vivir sin miedo, como afirma un posteo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Se viralizó en Whatsapp una captura de Facebook con la foto del senador nacionalista Jorge Larrañaga mostrando la papeleta del Sí, que se usó en el plebiscito del 27 de octubre para votar a favor de la reforma constitucional “Vivir sin miedo”. El posteo incita a los ciudadanos a volver a votar por la iniciativa en los comicios del 24 de noviembre. Ese mensaje es falso: incluir la papeleta dentro del sobre de votación del balotaje anularía el voto.

“Este 24 de noviembre vamos por ese VIVIR SIN MIEDO!!! Volvemos a la carga!!! No se olviden de poner la papeleta!!!”, dice la leyenda que acompaña el posteo viral. El mensaje es incorrecto. La reforma impulsada por el senador blanco no alcanzó en octubre la mayoría necesaria para ser aprobada y no volverá a someterse a la consulta popular. El 24 de noviembre se votará, exclusivamente, una fórmula presidencial.



Este contenido circuló, además de Whatsapp, por dos grupos privados de Facebook que, entre ambos, reúnen 160.000 personas suscriptas. Fernando Benzano, representante de la Secretaría de Comunicación del Partido Nacional (PN), explicó a Verificado que denunció el caso ante las autoridades de la red social para que los administradores regionales censuren el contenido viral e intenten “detener la viralización de un engaño”. “Es muy peligroso, más que nada porque es desinformación que circula por grupos cerrados a los cuales nosotros no tenemos acceso para llegar a la gente y desmentir el rumor”, dijo. Desde el comando de Larrañaga manifestaron su preocupación por el impacto que pueda tener este contenido falso en el resultado del balotaje.



Consultado al respecto por Verificado, Pablo Klappenbach, ministro de la Corte Electoral, explicó que “si aparece dentro del sobre cualquier objeto además de una de las hojas de votación, el voto quedará anulado”.

El artículo pertenece a la redacción de Verificado.uy, la primera coalición de medios de comunicación, academia y sociedad civil creada en Uruguay para afrontar el problema de la desinformación durante la campaña electoral 2019.



