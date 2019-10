Es falso que el expresidente José Mujica haya llamado "traidor" al presidente de Ecuador

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"Mi solidaridad al pueblo ecuatoriano víctima del FMI. Sigan peleando por el País. Lamentablemente se encontraron con un traidor que ha vendido la Patria. #ElParoSigue #ParoNacionalEcuador”, afirma el texto publicado desde la cuenta de Twitter @Mujicaec. El perfil lleva el nombre de Pepe Mujica y tiene como foto una imagen del expresidente uruguayo.

La publicación se produjo en el marco de las protestas que vive Ecuador tras decretarse el fin de los subsidios -acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI)- y la subsecuente alza de los combustibles.



El tuit también fue citado por la prensa mexicana el 7 de octubre y mencionado en un artículo universitario chileno, al día siguiente.



Sin embargo, Mujica no tiene cuentas personales en las redes sociales. De hecho, el usuario @Mujicaec no lleva el sello azul de autenticidad otorgado por Twitter, y en la biografía se puede leer: “De orígenes tupamaros, de cepa. Cuenta en homenaje a Mujica sus discursos y su ideología es transmitida”.



Al cierre de la publicación de este chequeo, el equipo de verificación de AFP -agencia internacional de noticias que que forma parte de Verificado– no encontró registros de declaraciones a la prensa emitidas por el expresidente uruguayo sobre el conflicto ecuatoriano. AFP intentó comunicarse con la secretaría de Mujica para conocer su opinión, sin éxito.



El martes 8, la Cancillería de Uruguay publicó un comunicado sobre los hechos ocurridos en Ecuador, expresando su apoyo a “la convocatoria al diálogo, como único camino de entendimiento que permita dar una respuesta pacífica y negociada a la actual crisis, en el marco del respeto a la institucionalidad democrática y la efectiva vigencia del Estado de Derecho”.





El artículo pertenece a la redacción de Verificado.uy, la primera coalición de medios de comunicación, academia y sociedad civil creada en Uruguay para afrontar el problema de la desinformación durante la campaña electoral 2019.



Este chequeo fue producido en colaboración con AFP.



Contactate con la redacción por:

Mail: [email protected]

Facebook: Verificado.uy

Twitter: @verificadouy

Instagram: verificadouy

Verificado.uy