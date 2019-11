Es falso que una camioneta oficial haya circulado con un pegotín del Frente Amplio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Desde el 6 de noviembre circula por Facebook una publicación que muestra la imagen de una camioneta con el logo del Frente Amplio (FA) pegado en su puerta trasera y el texto “Oficial - Uruguay” impreso en su matrícula. Pero es falso. En realidad, la imagen fue manipulada para que parezca que el vehículo del Estado lleva un distintivo partidario, cuando no lo tiene.

“Esto pasa cuando se confunde Estado con Partido. Costará sangre, sudor y lágrimas, pero ya van a entender la diferencia”, afirma la publicación, que fue compartida más de 500 veces. Una captura de ese posteo se difundió en otra cuenta, superando los 300 compartidos, con un mensaje que pedía “sanción para el conductor”. La imagen también se publicó en Twitter por Carlos Enciso, ex intendente de Florida y diputado electo por el Partido Nacional (PN).



Si el posteo fuera cierto, el funcionario que utiliza el vehículo estaría violando el artículo 37 del decreto que reglamenta la Ley Cristal sobre los Funcionarios Públicos, donde se indica que “los funcionarios están al servicio de la Nación y no de una fracción política” y que “en los lugares y horas de trabajo queda prohibida toda actividad ajena a la función, reputándose ilícita la dirigida a fines de proselitismo de cualquier especie”.



A raíz de la letras de identificación “SMI” que aparecen en la matrícula, Verificado corroboró que el vehículo corresponde a la flota del Ministerio del Interior y por eso consultó a Fernando Gil, director de la Unidad de Comunicación de esa cartera, quien indicó que en esa camioneta “no hay rastro de pegotín alguno” y que desde el 21 de octubre “está radicada en un taller del Cordón”. “Estuvo estacionada frente al taller, momento en que sacaron la foto y le trucaron el pegotín”, añadió.



Con esa información Verificado se trasladó el jueves 7 de noviembre al taller en el que, según Gil, se encuentra el vehículo, en la calle Democracia y Nueva Palmira. Allí constató que no hay ninguna calcomanía en la puerta del baúl trasero de la camioneta en cuestión. Asimismo, se comprobó que coincide la mancha de suciedad que aparece en la foto viral.

Comparación entre la foto viral y la que fue tomada por Verificado, el 7 de noviembre de 2019

El jefe de la flota de vehículos del Ministerio del Interior, Gonzalo Sanguenete, dijo a Verificado que “la camioneta es del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y se utiliza para traslado personal (…) Ahora está en reparación”.

Foto tomada por Verificado de la camioneta en reparación, el 7 de noviembre de 2019

“Esa camioneta estaba afuera mientras iban sacando cosas del taller. Cuando nos informaron sobre la foto que le sacaron, se revisó el sistema de reparaciones y comprobamos que estaba en el taller desde el día 21. Vinimos inmediatamente para acá. La suciedad de la camioneta es pareja, no tiene marcas de pegote, nada”, señaló Sanguenete.



Tras la consulta de Verificado, el Ministerio del Interior publicó un desmentido sobre el supuesto pegotín en la camioneta oficial.





El artículo pertenece a la redacción de Verificado.uy, la primera coalición de medios de comunicación, academia y sociedad civil creada en Uruguay para afrontar el problema de la desinformación durante la campaña electoral 2019.



Este chequeo se produjo con la colaboración de AFP Uruguay



Contactate con la redacción por:



Mail: [email protected]

Facebook: Verificado.uy

Twitter: @verificadouy

Instagram: verificadouy

http://verificado.uy