Es falsa la foto que vincula al Frente Amplio con carteles que dicen: "Sí a los chorros"

Se viralizó en las redes una imagen con varias personas posando con un cartel de fondo blanco que enuncia: "SI A LOS CHORROS. La seguridad nos da miedo". Este contenido, que en menos de una semana superó las 700 interacciones, es falso.



En la publicación viral se manipuló la foto original que usa el colectivo del No a la reforma, para su campaña contraria a la propuesta Vivir sin Miedo del senador nacionalista Jorge Larrañaga. En la imagen original están las mismas personas que en el posteo de Facebook, pero los carteles que levantan dicen: “NO A LA REFORMA. El miedo no es la forma”. Además, la imagen alterada tiene un zócalo con los colores y símbolos del Frente Amplio (FA) y la bandera uruguaya, los que nunca fueron parte de la publicación original.

Consultada por Verificado.uy, Mariana Rodríguez, una de las voceras de la organización No a la Reforma, afirmó que el colectivo tenía conocimiento de esta viralización falsa, y detalló que las imágenes originales se tomaron en un encuentro que se organizó a principios de marzo.



“Las fotos las sacamos en una jornada en el Parque Rodó cuando recién estábamos arrancando (la contracampaña). A todas las personas que les sacamos la foto obviamente les dijimos que iba a ser para subirlo a las redes, había gente que estaba en el parque tomando sol, nos acercamos y estuvieron dispuestos, y hay otras personas que son integrantes de la articulación”, dijo la vocera.



Sobre la presunta vinculación del colectivo No a la reforma con el FA, Rodríguez dijo que no existe vínculo con el oficialismo, ni con ningún otro partido de la oposición. “A nosotros nos relacionan con el FA y la eterna pelea que damos es que no estamos asociados a ellos, ni somos políticos partidarios. No tenemos nada que ver”, aseguró.

Sobre la reforma

La reforma constitucional impulsada por Larrañaga propone la creación de una Guardia Nacional conformada por 2.000 efectivos militares, la habilitación de los allanamientos nocturnos con previa autorización de un juez, la instalación de la cadena perpetua revisable para delitos graves y el cumplimiento efectivo de las penas sin posibilidad de obtener beneficios liberatorios para ciertos delitos.



Este conjunto de propuestas será plebiscitado en las elecciones nacionales del próximo 27 de octubre, tras haber alcanzado en febrero las 407.000 firmas que la Corte Electoral exige para habilitar la consulta popular. Para que la reforma sea aprobada, la iniciativa deberá sumar mayoría absoluta de los votos emitidos en esos comicios.



Este chequeo pertenece a la redacción de Verificado.uy, la primera coalición de medios de comunicación, academia y sociedad civil creada en Uruguay para afrontar el problema de la desinformación durante la campaña electoral 2019.

