Tras la falla cardíaca, Álvaro Villar pretende volver a la calle el lunes próximo

Alvaro Villar había tenido otro día intenso de campaña el lunes cuando llegó de noche a su casa y no se sentía del todo bien. De todas maneras, resolvió acostarse y logró conciliar el sueño, hasta que se despertó en medio de la madrugada con un fuerte dolor en el pecho. Junto a él estaba su pareja, también médica, y juntos compartieron el diagnóstico. Estaba por infartar. Llamaron entonces a su servicio de asistencia médica que lo trasladó al hospital Americano, donde fue intervenido quirúrgicamente y se recupera de forma favorable.

“Seguramente podrá retomar progresivamente la actividad el lunes que viene”, dijo el médico y exintendente Marcos Carámbula a El País. “Álvaro estará la semana que viene en la cancha”, agregó, con más optimismo, uno de los allegados al candidato del Frente Amplio.



Otro integrante de su equipo de campaña dijo a El País que Villar transmitió que “quiere volver cuanto antes y en conversación con los médicos convinieron que lo mejor es hacerlo la semana que viene”.

Por su parte, Carámbula, vocero de la situación y amigo de Villar, detalló lo sucedido en un comunicado de prensa. “Previo a que se dé un infarto hay una sintomatología que luego provoca un infarto, pero como rápidamente se pudo atender se hizo un cateterismo y se pudo prevenir la situación antes de infartar. La causa siempre es la misma, se obstruye una de las arterias, provoca un dolor, pero en este caso afortunadamente se pudo resolver muy rápidamente y eso hizo que con el cateterismo la situación fuera resuelta”, explicó el médico.

“Al haber sido tratado de inmediato no quedan secuelas. Eso es lo bueno de hacer rápido un cateterismo. No llegó a ser un infarto”, destacó Carámbula en diálogo con El País, y además agregó: “Los cardiólogos del Americano lo tienen en observación. Evolucionó muy favorablemente. Se hizo el tratamiento que necesitaba, la desobstrucción de la arteria, un cateterismo y un stent, y las próximas horas van a determinar el curso evolutivo, pero en principio tiene para hacer reposo en su domicilio unos días. Está descansando, tranquilo”.

El exintendente de Canelones informó además que la actividad de neurocirujano que desarrolla Villar “es muy estresante” y a eso se le suma “la campaña política que también lo es: arrancaba a las 8 de la mañana y andaba hasta las 11 de la noche”. Su retorno a la actividad política el próximo lunes dependerá de su evolución, pero Carámbula confía en que pronto podrá estar otra vez en la calle por una serie de factores: “no fuma, no tiene sobrepeso y corre todos los días”.

Villar tenía previsto recorrer la feria de Lezica en la mañana de ayer, actividad que se suspendió, y en la tarde los asentamientos Santa Catalina y Condóminos, recorrida que fue encabezada por su primer suplente, Pablo Inthamoussu, director de Movilidad de la Intendencia de Montevideo. La idea del comando de campaña es que sus suplentes y las cabezas de la lista a la Junta Departamental tomen otro protagonismo durante esta semana y las próximas.



Para mañana, por ejemplo, estaba previsto que el candidato participara de un ciclo de charlas organizado por la lista 106, que lleva a Patricia Soria primera en la lista a la Junta. La charla se transmitirá por redes sociales, será sobre “reactivación económica y empleo” y participarán Soria, Federico Barreto (exdirector del Instituto Nacional de la Juventud) y los senadores Mario Bergara y Liliam Kechichian.

Cruce con Cosse por propuesta para Av. Italia

En la tarde de ayer, horas antes de sufrir síntomas similares a los de un infarto, Villar visitó radio Universal para una entrevista en 970 Noticias. El candidato respondió allí a las críticas que Carolina Cosse hizo sobre una de sus propuestas. “Cómo hacemos para que no consolide una división de avenida Italia al norte y avenida Italia al sur, porque si por ahí pasa un tren eléctrico se consolida una línea divisoria”, dijo Cosse en entrevista con El País.



“Quiero aclarar que yo no hablé de tren por ahí. Si (Cosse) lee la propuesta que nosotros hicimos, no estamos hablando de un tren por allí, estamos hablando de un MetroBus y de algo que une, no divide. Se usa de los dos lados. No estoy hablando de hacer un río (...) No hay nada más democratizador que un buen transporte colectivo”, respondió Villar.