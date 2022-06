Falero afirmó que el precio del boleto no debería subir, al menos, hasta setiembre

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, dijo este viernes en rueda de prensa que la suba del gasoil no debería impactar la suba del precio del boleto, al menos hasta setiembre u octubre.

“La suba del gasoil no es una variable que modifique el valor del boleto porque esa suba está contemplada dentro del fideicomiso que está vigente, o sea que no tendría repercusión hacia el boleto la suba del gasoil”, afirmó el ministro.



Días atrás, consultada respecto a si la reciente suba impactaría en el precio del boleto de ómnibus, la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, había dicho que el tema se tiene que analizar. “Vamos a ver, vamos a hacer todo lo posible para bancar pero magia no podemos hacer”, dijo en su momento.

“El fideicomiso tiene todavía espacio financiero para poder soportarlo (la suba del gasoil). Estaba estimado que iba a ser hasta octubre, podrá ser que hasta setiembre, pero se está trabajando con el Ministerio de Economía para que no tenga dificultades tampoco hacia el futuro”, explicó este viernes Falero.



“El compromiso del gobierno es mantener el apoyo al transporte colectivo. Obviamente que estas variables que vienen del mercado internacional nos aceleran procesos y por eso estamos trabajando en forma permanente”, concluyó.



El Ministerio de Industria estableció que a partir del 1 de junio la nafta súper 95 ajuste su precio $ 1,5 por litro, mientras que el Gasoil 50S lo hace a $ 3 por litro.