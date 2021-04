FA no votó impuesto por COVID-19 a los públicos y despertó la crítica del oficialismo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Parlamento reunió a sus senadores y diputados para la discusión y aprobación del proyecto de ley que crea el “Impuesto Emergencia Sanitaria 2 - COVID-19”. La iniciativa promovida por el Poder Ejecutivo grava los sueldos públicos mayores a $ 120.000 y suma un adicional al Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS). El plan es con este dinero atender a los sectores más afectados económicamente por la emergencia sanitaria.

El proyecto fue discutido en la Cámara de Senadores y aprobado en general por todos los partidos, incluido el Frente Amplio. Sin embargo, cuando se pasó a la discusión de cada artículo, la bancada oficialista decidió no acompañar el impuesto para los trabajadores públicos. Además, el FA presentó un aditivo -que no fue apoyado por la coalición de gobierno- para gravar también los sueldos altos de los privados.



El FA sí votó los artículos referidos al impuesto para los cargos políticos (diputados, senadores, presidente, etc.), y el aditivo para los jubilados.

Una vez que el proyecto quedó sancionado en el Senado, el debate se trasladó a las redes sociales, donde los oficialistas criticaron al FA por tener un comportamiento, a su entender, contradictorio.



“Resultado extraño de una sesión de 7 hs. Por unanimidad el Senado aprobó en general el impuesto Covid, 28 votos en 28. Pero luego el FA no votó que se aplique a los funcionarios públicos y votó a favor de que se aplique a los jubilados. Difícil de entender”, escribió el senador nacionalista Jorge Gandini en su cuenta de Twitter.

La senadora blanca Carmen Asiain también criticó a la oposición. “El FA no votó impuesto Covid en el Senado. No votó el impuesto a los senadores. No votó los artículos que lo establecieron. El voto en general no es el que da sanción al proyecto”, escribió en la red social.



Su salida generó la reacción de senadores del FA. Daniel Olesker, por ejemplo, le respondió: “Muy feo mentir. Más de una senadora. Votamos el artículo 3 numeral 4 que establece que los cargos políticos y de particular confianza somos sujetos pasivos del impuesto”, publicó también en Twitter.



Cámara de Diputados.

En la Cámara de Representantes se dio una discusión “espejo”. El FA hizo una defensa similar de la necesidad de ampliar el impuesto a los privados y la coalición argumentó que lo que se estaba aprobando era una contribución del sector público que, por sus particularidades, no había tenido un ajuste en puestos de trabajo y salarios, como sí había ocurrido en el sector privado.



El frentista Sebastián Valdomir, por ejemplo, advirtió que se llega a debatir este impuesto porque a su entender “la estrategia del gobierno para combatir la pandemia fracasó”.



“Esto es una curita en un volcán. Este impuesto no es suficiente, no va a mover la aguja. El equipo económico no tiene un plan”, opinó, y resaltó que su partido presentará un aditivo similar al que ya se había presentado en el Senado y no había logrado los votos para ser aprobado.

Ese planteo fue rebatido por el colorado Conrado Rodríguez, quien criticó a los gobiernos del FA. “Se habla de gravar los depósitos en el extranjero, pero durante 15 años no lo hicieron. La actividad privada está haciendo sus ajustes”, comentó.



El socialista Gonzalo Civila dijo que el proyecto del gobierno muestra que no se quiere tocar “a los sectores que tienen mucho dinero y mucho poder”. El blanco Álvaro Viviano pidió la palabra para responderle: “Son ofensas permanentes a este gobierno. Y algunas de las expresiones son mentira. No nos van a adjudicar intenciones de responder a los intereses de los ricos”, remarcó. El diputado del FA, amparándose en el reglamento, pidió nuevamente la palabra, y dijo: “Me acusa de mentir, no dice cuál es la mentira. Lo podemos hablar personalmente. Acusar a otro de mentir sí es una ofensa, yo no acusé a nadie de eso, suelo ser sincero”.