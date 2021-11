FA vincula llamado por el Antel Arena a la discusión por la LUC

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Desde que el senador nacionalista Jorge Gandini presentó la propuesta para interpelar al ministro de Industria Omar Paganini, la bancada del Frente Amplio empezó a analizar la respuesta que daría. Si bien la resolución formal se adoptó el lunes pasado por unanimidad, tomar la actitud de no presentarse en sala demandó varias sesiones de análisis y “una larga deliberación”, señalaron a El País fuentes de la oposición.

¿Por qué no dar en sala los argumentos para defender el Antel Arena? “Decidimos no entrar porque esto no tenía ningún otro objetivo más que hacer una puesta en escena de un tema que ya está suficientemente debatido”, respondió a El País la senadora de la Lista Amplia, Silvia Nane.



Desde la bancada opositora se acusa al oficialismo de “degradar las instituciones como el Parlamento” y “montar un ataque contra la figura de Carolina Cosse”. “Se ve que en las evaluaciones de la coalición la intendenta es una figura que a ellos les implica algún riesgo y van a traer el tema cada vez que, según entiendan, les rinda políticamente”, indicó Nane.

La senadora del sector de Cosse relacionó el hecho a la campaña por el referéndum contra la ley de urgente consideración (LUC), porque desde su punto de vista el tema de fondo “está más que saldado”. En ese marco, recordó que hay sentencias del Tribunal de Cuentas, y el asunto “ya tuvo estado parlamentario” cuando Cosse asistió a una interpelación en noviembre de 2018.



“Lo que se olvidaron de decir ayer fue que la denuncia penal no pasó por el directorio de Antel: pasó por un estudio privado”, aseguró. En tanto, afirmó que la responsabilidad del presidente del ente, Gabriel Gurméndez, es “hacer exitosa la empresa, no hacer campaña política”. En tanto, apuntó que el informe del jurista Alberto Pérez Pérez -que aseguraba la constitucionalidad del Antel Arena- fue aprobado por el Consejo de Facultad de Derecho en 2013 y no se hizo a título personal como se sostuvo en el llamado a sala por el titular de Antel.



El senador Eduardo Brenta (Vertiente Artiguista) dijo a El País que este tipo de acciones, como la interpelación al ministro de Industria, “no colabora con la democracia y tiende a hacer del Parlamento un circo político”. “Todo de acá en adelante va a estar atado al referéndum, por eso no aumentan los combustibles”, concluyó sobre la instancia.

Por su parte, el senador José Carlos Mahía señaló a El País que en su opinión “hay una banalización de la política y de las herramientas de control parlamentario”.



“Es una burla a la sociedad utilizar el mecanismo de interpelación desde el oficialismo para hablar sobre el anterior gobierno”, subrayó. Opinó que “se quiso montar un escenario político, que era pan con pan, y suponía una articulación entre el interpelante y el interpelado”.

La interpelación por el Antel Arena fue analizada dos veces en la Mesa Política del FA en las dos últimas semanas, cuando concurrieron los senadores Oscar Andrade y luego Nane. En ese marco, se advirtió por parte de Andrade que hay una estrategia de desprestigio a los gobiernos del Frente, al instalar la idea de que incurrieron en despilfarro. En el intercambio se concluyó que “hay una ofensiva para soslayar temas del referéndum”, según supo El País.

Taller.

En una carta dirigida al presidente Luis Lacalle Pou, los integrantes de la Comisión pro Referéndum -que busca derogar 135 artículos de la ley de urgente consideración- solicitaron fondos para realizar un taller similar al que dictará hoy el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, a trabajadores de los medios de comunicación.