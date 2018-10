FA unió a los candidatos para la foto

La foto iba a ser de los cuatro precandidatos del Frente Amplio, pero el secretario general del Sunca, Óscar Andrade, faltó ayer a la cita y envió un saludo al Comité Funcional de Derecho que organizó el encuentro. Daniel Martínez, Carolina Cosse y Mario Bergara hicieron foco en la necesidad de mantener la unidad interna y preservar la ética.

El encargado de dar la bienvenida a los precandidatos fue el presidente de la coalición Javier Miranda, quien es profesor en la cátedra de Obligaciones y Contratos en la Facultad de Derecho. El primero en llegar al local del Frente fue Martínez, luego se retiró para escuchar al fiscal Jorge Díaz en una exposición sobre seguridad en la Universidad de la República y regresó para dar su discurso. Bergara fue el segundo y Cosse la tercera. El que faltó con aviso fue Andrade por encontrarse en el interior del país, pero envió saludos por el año del comité.

En momentos en que está pendiente una resolución del Plenario en torno al fallo del Tribunal de Conducta que condena el proceder del exvicepresidente Raúl Sendic con las tarjetas corporativas de Ancap, los candidatos no esquivaron el tema e hicieron hincapié en la necesidad de mantener la ética como uno de los principios más importantes.

Luego de destacar al Frente Amplio como "el mejor proyecto político", Martínez señaló que la coalición debe hacer autocrítica y por eso "lo peor es ponerse soberbios". Tras invocar a uno de los fundadores de la coalición, al general Líber Seregni, consideró que "no existe proyecto de izquierda si no se basa en la ética". "Nunca olvidemos eso, la ética no tiene medidor. El que roba una resma de papel para llevarse a la casa es tan falto de ética como el que acepta una coima. No se es más o menos ético. Sé es ético o no se es", concluyó.

La unidad fue el otro mensaje de Martínez, en coincidencia con los demás precandidatos. Llamó al diálogo y a la fraternidad, en medio de la diversidad que supone la coalición. "Tenemos que reivindicar el proyecto político y no entrar en la lógica perversa del enfrentamiento", aseguró.

La ministra de Industria tampoco evadió el tema. "En tiempos de "fake news" qué importante es la verdad (...) Qué importancia tiene la resignificación de la ética que está más que desafiada", afirmó. Y aseguró que la ética "no es un tema ya solo de políticos, de abogados o de legisladores".

Además hizo un fuerte alegato en defensa de la libertad. "Nos jugamos nuestra suerte defendiendo la libertad", concluyó citando así a Bertolt Brecht.

En tanto, Bergara fue presentado como "el hombre de confianza del general Seregni". Su discurso se centró en el momento político y económico en que se sitúa Uruguay en el mundo. En ese marco, pidió renovar la visión del programa y la agenda que hoy tiene la izquierda. Para dar una idea de que la tarea no es nada fácil usó un ejemplo muy sencillo: "Hay que cambiar la rueda del auto mientras el auto sigue en marcha, eso es lo que tiene que hacer el FA", dijo.

Las relaciones laborales fue uno de los temas donde más se concentró. Se encargó de responder al precandidato nacionalista Luis Lacalle Pou, quien planteó en una entrevista con El País que no compartiría el poder con los sindicatos como hizo el oficialismo. "El movimiento sindical está en la base social del Frente Amplio y seguirá estando", aseguró Bergara quien destacó todas las leyes laborales aprobadas.

"Un marco de lujo o cuadrazo" Como un "marco de lujo" o "cuadrazo". Esas fueron las palabras que usó el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, para elogiar a los tres precandidatos a la presidencia que competirán en las internas de junio del año próximo. Se destacó que hay dos ingenieros en competencia, un economista y un obrero de la construcción.