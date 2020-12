El FA sostiene que la pandemia del COVID-19 “está fuera de control”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El diálogo entre el presidente Luis Lacalle Pou y el Frente Amplio es casi inexistente. Los puentes se cortaron y las críticas de la izquierda al manejo de la pandemia son cada vez más fuertes, según quedó claro ayer en una reunión de bancada que se realizó por Zoom luego de que el ministro de Salud, Daniel Salinas, decidiera suspender un encuentro por el plan de vacunación.

La izquierda le reclama a Lacalle Pou un “acuerdo nacional” para la adquisición de la vacuna. Esto, según el asesor de salud del Frente Amplio, Miguel Fernández Galeano, es necesario para enfrentar una “situación crítica” como la que se vive por el aumento de casos de COVID-19.

“Cuando se empieza a monitorear la epidemia por el número de fallecidos es porque ya hay un desborde importante (…) Estamos en camino a la saturación del sistema”, advirtió el exjerarca. En el mismo sentido, se expresó la bancada de senadores del FA que alertó por “una situación muy grave”, que “requiere un esfuerzo nacional imperioso”.

De acuerdo al exsubsecretario de Salud, la pandemia “está fuera de control”, ya que hay una “circulación comunitaria intensa”. Además, considera que “se perdió tiempo con el tema de la vacuna” y “hay que tratar de recuperarlo”. En su declaración, la bancada de senadores se cuestiona la “falta de transparencia” del gobierno a la hora de comunicar el plan de vacunación contra el coronavirus, que según dijeron fuentes de Presidencia a El País se dará a conocer el 5 de enero, el mismo día que Salinas deberá ir al Parlamento tras ser convocado por el FA.

La bancada también expresó como “inadecuado” el hecho de que Salinas suspendiera el lunes una reunión con el FA -la que se iba a llevar adelante hoy-, así como que no se convoque la comisión de seguimiento parlamentario para la pandemia, que fue solicitada por la izquierda para tener información actualizada del tema. “En un escenario no tan malo, podría ser solo falta de transparencia, lo cual no deja de ser grave, pero en el peor de los casos podríamos estar ante la falta de un plan de vacunación, lo cual sería de extrema gravedad”, aseguran en la declaración.

Según Fernández Galeano, la marcha atrás de Salinas “es una mala noticia”. “No se quiere contar con la oposición cuando cualquier manual de salud pública dice que en este tipo de cosas hay que contar con todo el mundo”, opinó.

Si bien dijo que la elección de la vacuna “es un tema técnico”, hay que contar con el mayor respaldo posible dentro del sistema político. En tanto, opinó que se debe “reducir la movilidad lo máximo” y dar apoyo económico para que eso se concrete. En relación a esto, el FA criticó el ajuste de tarifas dispuesto en plena pandemia e insistió con su planteo para otorgar la renta básica universal como forma de dar una “solución integral” a las personas de más bajos recursos.

Estilo de gobierno.

Desde que comenzó el gobierno, el FA como tal -por medio de su presidente Javier Miranda- se reunió una sola vez con Lacalle Pou. El “estilo” de su gestión genera malestar en la oposición porque no se tienen en cuenta las propuestas que se hacen desde las filas de la izquierda.



“Hay como una lógica sistemática de desconocimiento de los planteos del Frente”, aseguró una fuente sobre el análisis realizado ayer en la bancada.

En Twitter, fueron varios los legisladores que salieron al cruce de Lacalle Pou por la marcha atrás de Salinas al suspender la reunión prevista para hoy.



“El presidente no quiere reunión del ministro con el FA. No informa de los trabajos de la Comisión ad hoc sobre vacunas a la ciudadanía”, escribió en su cuenta de esa red social la diputada Lucía Etcheverry, del MPP.