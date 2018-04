FA sigue sin encontrar solución para el voto 50

La Mesa de la Agrupación Nacional de Gobierno se reunió ayer en la sede del Frente Amplio para analizar la relación de la bancada con el gobierno que encabeza el presidente Tabaré Vázquez.

El prosecretario de la Presidencia Juan Andrés Roballo señaló que si bien ha mejorado la relación con la bancada, hay preocupación por el voto 50 de cara a la próxima Rendición de Cuentas. Desde la Liga Federal se aclaró que el diputado Darío Pérez sigue siendo del Frente Amplio, a pesar de que marque desacuerdos en temas específicos como la Caja Militar, que ya anunció no apoyará.

Fuentes del Frente Amplio dijeron a El País que se habló de la posibilidad de hacer acuerdos extrapartidarios con la oposición en temas puntuales como la próxima Rendición de Cuentas que debe ser enviada al Parlamento. Sin embargo, no hay acuerdo sobre este punto ya que hay quienes dentro del oficialismo entienden que hacer un acuerdo de este tipo sería contraproducente para la izquierda, porque se estaría corriendo "hacia la derecha".

En tanto, hay otros diputados que piensan que se debe intentar un acuerdo similar al que se alcanzó el año pasado con el diputado colorado Fernando Amado para aprobar el artículo 15 de la Rendición, que permitía al Estado posponer el pago de sentencias en contra.

Después de un largo intercambio, la bancada y el gobierno no se ponen de acuerdo en cómo encontrar una solución al problema de las mayorías parlamentarias, primero con el diputado Gonzalo Mujica y luego con Pérez en diversos temas.

Dentro del oficialismo se entiende que la disciplina partidaria ya no es útil en algunos casos, tal cual quedó demostrado hace unos meses en la votación de la ley de vivienda popular.

En contra de lo que opinó la mayoría, el diputado rebelde dio su voto para aprobar la iniciativa presentada por el diputado de Unidad Popular Eduardo Rubio, lo cual generó fuerte malestar en el FA.

En ese momento se decidió no enviarlo al Tribunal de Conducta, porque se entendió que no tendría ningún efecto. El diputado Pérez ya fue enviado otras veces al organismo encargado de velar por la ética y dejó en claro que no teme ninguna sanción.