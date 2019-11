El FA no se rinde y Daniel Martínez pidió pelear "cada voto"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“A no bajar los brazos”, le dijo una mujer al candidato Daniel Martínez mientras le daba un abrazo apretado en la puerta del teatro El Galpón. Minutos antes el postulante a la Presidencia cantó “A don José”, tocó el tamboril y saltó con una bandera nacional en sus manos.

El candidato oficialista participó ayer de “la ola cultural”, un evento organizado por artistas que hicieron explícito su apoyo a la fórmula Martínez Villar. La cantante y actriz Mónica Navarro fue la conductora, imitó a una foca y pidió subir fotos y videos bajo el hashtag #somosunasfocas, en alusión a la forma en que algunas personas denominan a los militantes del Frente.



También hubo espacio para chistes: “¿Sabés que antes yo en el horóscopo chino era mono?”. “¿Y ahora?”. “Foca”, respondió Navarro. Estaban presentes cantantes como Jorge Nasser, Mario Carrero (de Larbanois & Carrero). La proclama fue leída por los actores: José Eduardo “Pepe” Vázquez, Mariana Lobo y la cantautora Isabel “Chabela” Ramírez.

“Pepe” Vázquez hizo un discurso de pie y con bastón. “Hay mucho por hacer distinto y mejor, pero nos emociona haber creado tanto en poco tiempo”, aseguró en referencia a los gobiernos del Frente Amplio y destacó la inversión realizada en cultura. “Miramos mucho hacia adelante, pero también tenemos memoria. Busquen y comparen un antes y después”, señaló el actor.



En un breve discurso, el candidato agradeció primero el apoyo de los artistas y citó al programa del FA para hablar de los compromisos del oficialismo con la cultura. “Revisando el programa hay un capítulo entero sobre la cultura y otros tienen cuatro palabras: hablan solo de diplomacia cultural y nada más”, insistió. En el debate, el candidato había aludido al programa como “una recomendación”.



Anoche destacó “las ganas de la gente de querer ser protagonista” en la campaña electoral. “Todos sabemos que ha habido procesos y experiencias en el mundo que cumplieron cosas que nos parecen fundamentales, pero faltó el empoderamiento de la gente. Así que es muy importante que estemos acá unidos, felices y con un teatro El Galpón lleno para pelear un nuevo gobierno frentista”, afirmó.



“A uno se le conmueve el alma cuando ve estos apoyos, ustedes saben que yo me formé en lo que fue la resistencia a la dictadura. Lindas épocas porque ahí era todo utopía y nadie peleaba por un cargo”, relató. Asimismo dijo que hizo “de campana” para “compañeros de otros sectores” cuando se pintaban muros en plena dictadura.



Por otro lado, el candidato contó que cuando se dedicaba a la ingeniería recibió “más que tentadoras propuestas” para ir a vivir a Francia, pero las rechazó porque más allá de lo económico dijo que no puede con su “condición” de uruguayo. “No puedo vivir sin ver a Defensor, sin escuchar murga. No puedo, soy muy uruguayo y me siento orgulloso de ser parte de esta nación y de lo que hemos construido y lo que hemos mejorado en estos 15 años”, añadió. En un mensaje final a los artistas, pidió que “la tristeza nunca se una a nuestro nombre”. “Por la alegría a pelear cada voto. A llegar a los corazones de los que no nos comprendieron”, subrayó.

El candidato iniciará hoy la gira por el departamento de Lavalleja. La dinámica será la misma: el voto a voto para tratar de dar vuelta el escenario de cara al balotaje, donde las principales encuestadoras lo posicionan entre cinco y seis puntos de distancia del nacionalista Luis Lacalle Pou.



Martínez dijo ayer que seguirá recorriendo pueblos y llevando “el mensaje de la esperanza”. “Porque es mentira que está todo mal o todo negro. Ha habido errores, pero hemos avanzado”, concluyó.