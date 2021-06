FA respalda denuncia de Anibal Pereyra y considera "insatisfactorios" dichos de Heber

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio emitió este lunes una declaración en respaldo a la denuncia que hizo el exintendente de Rocha, Anibal Pereyra, de persecución policial a militantes que recogen firmas para llevar a referéndum 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC).

"El Frente Amplio declara su más firme rechazo a esta forma de intimidación, proveniente de los organismos del Estado. Respalda, entonces, la denuncia presentada ante la Fiscalía", señala el texto.

Las explicaciones del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, al respecto "no son razonables, verosímiles y, en consecuencia, resultan insatisfactorias", añadieron.

"La información que nosotros tenemos es que no hay ninguna vigilancia. Lo que hay es la garantía para que se puedan dar la recolección de firmas. La Policía está obligado a evitar aglomeraciones, entonces tiene que tener presencia", había dicho Heber el viernes.

"No hay ninguna intención, ni orden, de vigilancia", había remarcado el ministro. "No hay vigilancias encubiertas, si la hubiera hablamos con el jefe, pero no es la orden que se ha dado por parte de nosotros", había indicado.

No obstante, el Frente Amplio "pregunta si esta práctica de la Policía es general o de alguna agencia de información e inteligencia del Estado, lo que constituye un atentado a la democracia".

En esa línea, indicaron que Heber "debe llevar adelante una pronta y exhaustiva investigación sobre los hechos denunciados, sancionar a los responsables e informar pública y circunstanciadamente".

Desde el Frente Amplio adelantaron que llevarán adelante las acciones políticas y parlamentarias para el "esclarecimiento de los hechos denunciados". Además, señalaron que "la respuesta frente a las tentativas de persecución y miedo, debe ser la de afirmar la democracia y los derechos fundamentales".