FA reflotará ley sobre la financiación de partidos

La idea es que se apruebe en esta Legislatura para aplicarse de forma inmediata, explicó a El País el dirigente de la Vertiente Artiguista (VA) Daoiz Uriarte, quien hizo ayer el planteo en la Mesa Política.

"Ese proyecto tiene elementos de transparencia para poner en pie de igualdad a todos los jerarcas", dijo el dirigente.

Entre los elementos con que cuenta esa iniciativa se destacan que una vez aprobada la ley todos los aportes a los partidos deberán hacerse mediante una transferencia electrónica de forma que los dineros tengan trazabilidad; que las empresas no puedan donar a ningún título dinero en efectivo; que solo puedan hacer donaciones las personas físicas y con un máximo de US$ 30.000 (no se permitirá ese máximo para cada partido sino que es una cifra total); que los minutos de propaganda televisiva los compre la Corte Electoral y los distribuya entre los partidos para evitar manejos de cualquier tipo, entre otras disposiciones.

"Hay que darle un trámite urgente a ese proyecto, que había comenzado a tratarse de común acuerdo entre todos los partidos", sostuvo Uriarte.

Una declaración emitida a media tarde de ayer por el Frente Amplio pone el acento en la necesidad de aprobar la iniciativa "como elemento indispensable de búsqueda de transparencia y confiabilidad en el sistema democrático".

Además, el FA reconoce el trabajo de las bancadas parlamentarias en el tema transparencia y exhorta a sus legisladores a seguir haciéndolo así.

La declaración se aprobó por unanimidad.

A comisión.

Mientras, el diputado del MPP Alejandro Sánchez anunció en la víspera que se invitará a los exdirectores del Banco República Pablo García Pintos, Carlos Rodríguez Labruna (nacionalistas), Milka Barbato y Daniel Cairo, estos dos últimos colorados, a la comisión de Diputados que investiga la financiación de los partidos políticos por parte de empresas.

La comisión está funcionando desde el año pasado en base a algunos temas centrales, pero puede incorporar otros temas.