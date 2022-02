FA puso freno a investigadora por donaciones de la IMM tras entender que no era "oportuno"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En la Junta Departamental de Montevideo se volvió a debatir ayer acerca de las donaciones de remeras y mochilas que hizo la intendencia capitalina al Frente Amplio, y que a juicio de la oposición tienen que ser investigadas en el órgano deliberativo, además de por la Justicia y la propia comuna. El oficialismo en la capital no dio sus votos y así no se abrirá la investigadora.

Pero hubo algo más. Porque aunque el tema ya fue comentado y discutido hasta casi el hartazgo, ayer un grupo de ediles del Partido Nacional capitalizó este conflicto con el Frente Amplio pensando en otro que se avecina dentro de algunas semanas.



Fueron dos ediles del Espacio 40 del Partido Nacional quienes decidieron que lo que estuviera en juego ayer fuera algo más que la simple negativa de la oposición a dar sus votos para crear una comisión investigadora que indagara sobre esas donaciones -que se descartaron en cuanto se hicieron públicas.



Así, dejaron en claro que este precedente puede comprometer su apoyo al préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por US$ 70 millones, para lo cual oficialismo y oposición iniciaron una nueva etapa de negociaciones que vencerá a fines de abril.



“A nosotros nos hace perder la confianza y condicionar el relacionamiento futuro”, dijo durante la sesión Fabián Bravetti, el miembro informante por la minoría de la comisión preinvestigadora.

“Es que en medio de estas negociaciones, el mensaje que da el Frente Amplio al negar la investigadora daña la transparencia y nos hace no poder confiar”, explicó el edil luego a El País.



“Este hecho condiciona el futuro, porque el malestar por el ocultamiento y el rechazo es muy grande y hoy va a marcar un hecho complejo a la hora de seguir negociando este préstamo”, agregó Bravetti, que sumó a lo anterior el hecho de que, además, tanto blancos como colorados presentarán una denuncia penal al respecto (ver aparte), lo que enrarecerá aún más la relación con el oficialismo. “Este tipo de acciones no propicia que le podamos dar crédito a la intendencia”, siguió.



Los otros dos ediles de Espacio 40 tienen una posición similar, aunque con matices a la hora de ponerlo en palabras.

Rafael Seijas, por ejemplo, dice que esto no implica necesariamente que “no se vote” el préstamo del organismo multilateral, pero sí que reconoce que “evidentemente” una posición como la mantenida ayer por la coalición de izquierda “dinamita o no colabora” en las negociaciones futuras. “Es un elemento que afecta, porque el FA no está ayudando a la transparencia de los fondos de la IMM”, señaló.

Defensa de lo "prudente".

La bancada del FA -que cuenta con 18 ediles- rechazó ayer en la sesión de la Junta la creación de una investigadora en el entendido de que no era “oportuno”, pues la comuna ya indaga lo sucedido en una investigación administrativa, además de que la Fiscalía hará lo mismo cuando la oposición presente formalmente la denuncia.



“Se parece más a actuar para la tribuna”, evaluó el edil frenteamplista Miguel Velázquez sobre la petición de blancos, colorados y Unión Vecinal. Velázquez -miembro informante por la mayoría- dijo además que el oficialismo entendía como “lo más prudente” esperar los “resultados” del procedimiento iniciado por la IMM. Y sostuvo también que luego de esa instancia, cuando los hechos queden esclarecidos, la bancada frenteamplista estará dispuesta a citar a jerarcas en caso de que la investigación administrativa no arrojara suficiente “luz” sobre lo ocurrido. “Estamos convencidos que (ahora) no es oportuno” crear la comisión investigadora, subrayó.



El edil Martín Nessi expuso que el oficialismo era consciente de “la gravedad de los hechos”, que calificó asimismo de “inadmisibles”, pero valoró en ese sentido la reacción de la intendenta Carolina Cosse de reflexionar “con la almohada” tras decir al principio que era un “error” y que no había nada más que hacer al respecto. “Ojalá la política tuviera muchos más hechos en ese sentido”, valoró.