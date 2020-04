FA en contra de propuesta "injerencista" de EE.UU. para Venezuela que apoyó el gobierno

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El gobierno uruguayo dio su apoyo a la propuesta planteada por Estados Unidos para encontrar una salida a la situación que atraviesa Venezuela.



La propuesta plantea que el presidente Nicolás Maduro "se haga a un lado" y que la Asamblea Nacional controlada por la oposición "elija un gobierno de transición " y supervise las elecciones a fines de 2020.



El Canciller Ernesto Talvi dijo este sábado que “comprometido con una salida política, pacífica, democrática y elecciones libres en Venezuela, Uruguay entiende que la propuesta de Estados Unidos incluyendo levantar las sanciones económicas es constructiva y va en línea con las promovidas por el Grupo de Contacto”.



El Frente Amplio reaccionó a la postura de Cancillería y manifestó su rechazo a la iniciativa de Estados Unidos, a la que calificó de "injerencista" y "contra Venezuela".



En un comunicado, la fuerza política de izquierda asegura que la postura del gobierno "contradice principios históricos de la política exterior uruguaya como son la defensa de la paz, la no injerencia y el respeto a la autodeterminación de los pueblos. El apoyo a este nuevo plan de EEUU implica alinear a nuestro país en una estrategia de agresión e intervención".



Asimismo, aseguran que la declaración del Gobierno uruguayo se da cuando "EEUU ha lanzado una amenaza directa contra Venezuela" y apoyar el plan significa en los hechos "avalar esta estrategia de agresión y amenazas".



"Aprovechando esa emergencia sanitaria (de COVID-19) se desencadena esta escalada intervencionista. Uruguay no puede sumarse a ella. Lo que corresponde es reclamar el inmediato levantamiento del bloqueo económico y financiero que EEUU mantiene sobre Venezuela. Los caminos para resolver los problemas planteados en Venezuela deben ser resueltos por las y los venezolanos, sin injerencias externas y sin amenazas de agresión. Es hora de paz y solidaridad, no de amenazas y bloqueos", cierra el comunicado.