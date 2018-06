FA presiona a Sendic para evitar candidatura al Senado

A medida que pasan las horas aumenta la presión dentro del Frente Amplio para que el exvicepresidente Raúl Sendic no se presente como candidato al Senado en el 2019, después de haber sido procesado por peculado y abuso de funciones por su gestión en Ancap. El tema está en el orden del día de la Mesa Política de hoy y varios sectores están dispuestos a que se adopte una resolución en un Plenario.

Pero al líder de la Lista 711 parece importarle poco lo que digan sus compañeros de partido. Esto incluye desde el presidente del Frente Amplio Javier Miranda hasta el ministro Danilo Astori, con quien no tiene una buena relación.

Firme en su decisión de seguir haciendo política a pesar del revés judicial, Sendic se presentó anoche en el comité de Santa Rosa (Canelones) para intentar defender una vez más su inocencia. Lo hizo a pesar de que en la mañana, Miranda —recién llegado de China— le sugirió no seguir adelante con su plan de candidatura al Senado.

"Es muy difícil para el presidente del Frente pronunciarse sobre la conducta que deberían asumir otros en términos éticos. En ese lugar daría un paso al costado mientras dure el procesamiento, porque la situación política planteada me exigiría no ser un factor que genere la discusión política", señaló Miranda en rueda de prensa.

"La verdad que esa es una consideración que hace el presidente del Frente Amplio que no tengo nada para decir. Él está en su lugar y yo estoy en mi lugar", dijo ayer al entrar al comité donde lo esperaban 13 personas que desafiaron la fría noche para escuchar al exvicepresidente.

La decisión de seguir en política no depende de Sendic ya que la Corte Electoral deberá analizar si está habilitado o no.

"La palabra la tiene la corte electoral. Mi voluntad es seguir porque yo soy un luchador y un revolucionario y voy a seguir adelante", dijo ayer el excompañero de fórmula del presidente Tabaré Vázquez

Pero no solo Miranda tiene esa postura sobre Sendic. Más duro, Astori opinó que el procesamiento del exvicepresidente debería ser analizado por el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio, el mismo que en un dictamen lapidario habló de "proceder inaceptable" en el uso de los dineros públicos.

El informe nunca fue tratado por el Plenario Nacional del 9 de setiembre reunido para eso, porque Sendic se adelantó y renunció a su cargo. Ahora, la Mesa Política deberá definir si se convoca a un Plenario para que defina una sanción y por ejemplo prohibirle el uso del lema de la coalición.

Al ser consultado sobre si Sendic debería ser candidato a pesar de haber sido procesado, Astori dijo que el tema "debería ser considerado por los organismos especializados del FA", informó radio Montecarlo.

La definición no es solo de Astori, sino de todo su sector. El diputado de Asamblea Uruguay Carlos Varela dijo a El País que "la posición planteada por Danilo es la de todos nosotros".

"No sé si eso será acompañado por alguna incitativa en la Mesa Política, pero me parece lo más adecuado que el tema pase al Tribunal de Conducta Política", señaló Varela en referencia a la reunión de hoy.

Hasta ayer, ningún sector o base había pedido al Tribunal de Conducta que considerara nuevamente el caso de Sendic.

Tampoco se definió esa posición de oficio y desde Asamblea Uruguay consideran que "hay un cambio de situación" con el procesamiento. "En aquel momento no se trató por la decisión de Raúl, pero el dictamen del Tribunal no fue archivado y está permanentemente vigente para ser tratado en algún momento. Ahora hay un cambio de la situación con el procesamiento", explicó el diputado Varela.

Asimismo, el dirigente Jaime Secco, de Banderas de Líber, dijo a El País que primero el Tribunal de Conducta debería expedirse sobre el procesamiento de Sendic y luego un Plenario adoptar una resolución sobre el tema.

El Partido Comunista aún no analizó la situación, pero en la opinión personal del diputado Gerardo Núñez "la Justicia ya laudó al generar el procesamiento (...) Las expresiones de Miranda las tomo como un aporte que personalmente comparto. No lo estoy valorando político, lo estoy valorando hasta desde el punto de vista humano. Seguir sometido a una exposición tan fuerte, creo que no es lo más conveniente en este momento", aseguró el diputado comunista. Según dijo, lo mejor es no llegar a situaciones "en las que se tenga que definir por sí o por no".

El delegado de la Vertiente Artiguista en la Mesa Política Daois Uriarte dijo a El País que si bien no hay objeciones jurídicas hoy para que Sendic se presente como candidato al Senado, políticamente considera que no es conveniente.

"Vamos a pedirle a Sendic y a la 711 que reflexionen sobre los perjuicios que esta situación acarrea al Frente", señaló. Pero no considera que el tema deba ser abordado por el Tribunal de Conducta.

El Partido Socialista aún no tomó ninguna resolución acerca del tema. En la opinión personal de la secretaria general del sector, Mónica Xavier, un pronunciamiento del Frente en este momento "podría no ser conveniente en función de las diferentes instancias judiciales en curso".

Al momento el único respaldo a Sendic ha sido el del expresidente José Mujica. "Yo tengo tres o cuatro procesos encima y fui presidente", dijo Mujica a Telenoche.

"Preferiría que no anden atrás de Sendic"

Sendic no tiene claro si apelará su procesamiento. "En lo personal me gustaría cerrar este capítulo, sería partidario de no apelar. Es un proceso que lleva tiempo y cuesta plata", declaró el exvicepresidente. Según él quiere tener tiempo para dedicarse a cosas importantes. "Mi posición personal es que la verdad que me tiene un poco aburrido. Preferiría que todos ustedes se dedicaran a los problemas que hay en el Uruguay y no que anden atrás de Sendic por esta situación que a mí ya me tiene cansado", dijo.

El intento de lavar culpas o de meter a todos en la misma bolsa

Que Sendic iba a ser procesado lo sabía desde el presidente de la República, Tabaré Vázquez, hasta el entorno familiar más intimo del imputado. Para nadie fue sorpresa. Ni siquiera para el exvicepresidente que tampoco quedó descolocado. Las dudas en este proceso pasaban por el día después, y que resolvía Sendic para su vida política.

El líder de la Lista 711 dejó en claro cuál será su estrategia para intentar lavar las culpas y continuar haciendo política partidaria —si lo dejan— dentro del Frente Amplio. En la visita a Santa Rosa Sendic apeló a lavar sus culpas agarrándose del mismo fallo que lo procesó.

La jueza Beatriz Larrieu decidió procesar sin prisión solo a Sendic y no acceder al pedido del fiscal para el resto de los indagados. Y de eso se agarra el líder de la Lista 711. "La misma exoneración que hace la jueza sobre los directores debiera abarcarme a mí", dijo.

El segundo paso de su estrategia fue colocar a quienes lo denunciaron en el mismo lugar en el que intentaron ponerlo a él.

"Cuando hablamos de corrupción hay que rascar un poco más profundo en el Uruguay. Porque hay corrupción", dijo.

Allí señaló a tres de las personas que presentaron la denuncia en su contra por su gestión al frente de Ancap: Álvaro Delgado, senador del Partido nacional, Pedro Bordaberry, senador del Partido Colorado y Pablo Correa exabogado de los blancos.

Del primero denunció que usurpa terrenos de colonización. Del segundo dice que tiene sociedades anónimas en Panamá para evadir impuestos en Uruguay, y del tercero que está siendo investigado por la Justicia por el caso Odebrecht.

Delgado dijo a El País que esta acusación no es nueva. "Esto es como el que le sacan tarjeta roja y se quiere llevar a uno puesto enchastrándolo. Si Sendic quiere hablar lo primero que tiene que hacer es pedirle disculpas a los uruguayos", declaró.