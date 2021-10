FA presentó ante Presidencia un recurso de revocación por contrato con Katoen Natie

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La bancada de Diputados del Frente Amplio presentó ante Presidencia un recurso de revocación del contrato firmado entre Uruguay y la empresa belga Katoen Natie, informó este viernes el diputado Pablo Caggiani en conferencia de prensa.

El legislador dijo que hay una serie de hechos que les parece "muy importantes resaltar", que tienen que ver, primero, con la restricción de "derechos políticos". "A su vez también porque ha habido graves irregularidades administrativas en la firma del mismo contrato", agregó.



Caggiani adelantó que en caso de que el recurso sea contestado en forma negativa, se continuará con el procedimiento administrativo y por tanto va a ir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA). "Agotada la vía de la jurisdicción nacional, no descartamos que podamos recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos", indicó.



Por su parte, el diputado Gustavo Olmos expresó que si bien es un recurso presentado por los integrantes del Frente Amplio, lo que se busca es "proteger los derechos de todos legisladores tanto de Diputados como del Senado".



"La Constitución establece muy claramente que para otorgarle un monopolio a una empresa privada, se necesita una ley aprobada por dos tercios. Esto acá se hizo entre gallos y medias noches, con una resolución del Poder Ejecutivo que ni siquiera fue publicada en el sitio web de Presidencia de la República, donde los propios socios de la coalición dijeron que se enteraban de este acuerdo, cuando salió a la luz pública", estableció.

Olmos consideró por tanto que hay "falta de transparencia", que se refleja "en la no comunicación al Poder Legislativo de los actos administrativos que se tomaron, con las consecuencias que tiene", dijo.



Por su parte, la diputada Ana Olivera consideró que el "Poder Ejecutivo tomó competencias que no le pertenecen" ya que "un monopolio requiere una ley votada por dos tercios de cada cámara" y, como esto no se hizo, se puede concluir que "este acuerdo es ilegítimo".



Olivera indicó que el objetivo de la conferencia fue, por un lado solicitar la información que no está disponible y, por el otro, presentar el recurso de revocación.

El Frente Amplio se ha mostrado muy crítico tras conocerse las caracterísiticas del acuerdo con Katoen Natie. Por este tema ya se procedió a la interpelación del ministrio Luis Alberto Heber.