Frente Amplio pone a disposición cargos en los entes 

El Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio se reunió este lunes y emitió una declaración en la que se mostró preocupado por los nombramientos de los nuevos directorios de las empresas públicas que tiene que realizar el nuevo gobierno y puso a disposición los cargos que actualmente tiene en los entes.

Comienza señalando que el nuevo gobierno “tiene la potestad y la obligación de tomar las decisiones político-institucionales correspondientes a la gestión de las empresas públicas”.

Es por esto, añade, que el Frente Amplio “manifiesta su preocupación por la falta de señales para el nombramiento de los nuevos directorios” de las empresas públicas.

El Frente Amplio indica que es “diferente seguir integrando los directorios mientras se tramitan las venias para no dejar las empresas desprotegidas a asumir la gestión desde la nueva política pública que no conoce y que no le corresponde definir” a la ahora oposición.

En esta línea, la declaración indica que hay “mecanismos normativos que permiten sustituir temporariamente a los directorios actuales antes del nombramiento definitivo con las venias correspondientes, sin perjuicio de señalar que todos los cargos están a disposición del actual Poder Ejecutivo”.

En un escenario de este tipo, el nuevo gobierno está habilitado a nombrar a un director de otro organismo para que pase a integrar de manera transitoria el directorio de uno que precise de un nuevo miembro.

A su vez, la declaración del Frente Amplio emitida este martes marca su “respaldo” a la “gestión de nuestros compañeros y compañeras representantes en los directorios de las empresas públicas y las decisiones que tomen en el sentido de este comunicado”.