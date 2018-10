En el FA se plantean postergar la reforma de la Caja Militar

El senador del Partido Comunista (PCU) Juan Castillo admitió a El País que "es preferible no votar" el proyecto de reforma del Servicio de Retiros y Pensiones Militares (SRPM) en la actual legislatura, antes que "desvirtuar su espíritu" con la serie de cambios que quiere introducirle el diputado frenteamplista Darío Pérez para apoyarlo y darle así el voto 50 que, hoy, no está.

Los cambios que exige Pérez "son demasiados", dijo Castillo, quien ya ha conversado sobre el tema en reuniones semanales con los coordinadores de la bancada del Frente Amplio en Diputados, donde está radicada la iniciativa, y en encuentros de los que ha participado el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro.

Cuando el proyecto se debatió en el Senado se aprobó solamente con los 16 votos del oficialismo, en medio de críticas de la oposición. Ahora en Diputados Pérez mantiene su renuencia a acompañarlo sin determinados cambios que propone y que, a juicio de los comunistas "desvirtúan el espíritu" del proyecto. Sin el voto 50 de Pérez el proyecto tiene más chances de marchar a un cajón que de ser sancionado.

Para hacer esta valoración, Castillo dijo a El País que "hemos valorado y puesto sobre la mesa el cúmulo de propuestas que nos hacen para acompañar con el voto, y vemos que los cambios son muchos y muy profundos al punto tal que le cambian todo el sentido" al proyecto que votó el Senado.

"Capaz que en un futuro próximo, no tan inmediato como lo que necesitamos pero en un futuro próximo, pueda ir reduciéndose la sangría que genera la situación de asistencia financiera al Servicio", dijo el senador.

Según destacó el Poder Ejecutivo en el Parlamento, el servicio previsional militar requirió en 2017 una asistencia de US$ 550 millones. Y si para el año 2020, el primero del próximo gobierno, la situación no se modificara, la necesidad treparía a los US$ 700 millones anuales. "Los militares no tienen la culpa de esto", enfatizó Castillo.

Hay sectores como el Partido Independiente que propusieron considerar simultáneamente la reforma de la llamada Caja Militar y la nueva Ley Orgánica de las Fuerzas Amadas.

Esta discusión ya se dio dentro del Frente Amplio. "Ahora la reforma de la Ley Orgánica llega a destiempo", dijo Castillo.