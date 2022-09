FA hace pedido de informes a Cancillería por caso Marset y envía datos a Fiscalía

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La bancada de senadores del Frente Amplio resolvió solicitar un pedido de informes a Cancillería para que brinde más detalles sobre la entrega del pasaporte a Sebastián Marset, y enviar a Fiscalía más información sobre el asunto para "contribuir a la investigación" que se inició de oficio. "Este tema no terminó", remarcó el senador frenteamplista Mario Bergara en torno a la entrega del pasaporte al narcotraficante uruguayo cuando estaba detenido en Dubái.

El legislador frenteamplista fue el miembro interpelante en la instancia de hace dos semanas, en la que se convocó a los ministros Luis Alberto Heber (Interior) y Francisco Bustillo (Cancillería) para que brindaran detalles de la expedición del pasaporte al delincuente en octubre pasado.



"Fueron explicaciones absolutamente inadmisibles" las que dieron los secretarios de Estado y altas autoridades de ambos ministerios, remarcó el senador ayer en conferencia de prensa. "Hay más responsabilidades políticas que tienen que tener más consecuencias", remarcó.



Bergara y otros senadores brindaron este lunes a la Mesa Política del Frente Amplio las "conclusiones" que sacó la bancada de senadores opositores sobre esta instancia parlamentaria, así como los "pasos" que se seguirán dando.



"Este tema no terminó por la sencilla razón de que las explicaciones que dieron los ministros Heber y Bustillo de por qué le pidieron un pasaporte a un narcotraficante, con una profusa historia criminal, que estaba siendo investigado internacionalmente y que estaba preso en el exterior por tener un pasaporte falso fueron explicaciones absolutamente inadmisibles", explicó.



"Los ministros se parapetaron en una explicación que para nosotros es inadmisible, que es el hecho de que el decreto obligaba al Gobierno a entregar el pasaporte, y que todo se hizo bien", enfatizó Bergara.



"El decreto famoso de 2014 no obliga al Gobierno y hubo un delivery exprés, enviado de manera inusualmente rápido a Dubái, porque Marset lo necesitaba para evitar la deportación. De esas cosas, los ministros no dieron buenas explicaciones", subrayó en ese sentido.

Una a una: las preguntas que hizo el FA en pedido de informes 1) ¿En qué momento el ministro Bustillo tomó conocimiento de que Marset estaba tramitando el pasaporte? ¿Fue antes o después de que el pasaporte saliera de la órbita del ministerio?



2) ¿En qué momento la Vicecanciller tomó conocimiento de que Marset estaba tramitando el pasaporte? ¿Fue antes o después de la comunicación del día 3 de noviembre por parte del subsecretario del interior? ¿Fue antes o después de la reunión mantenida con el Dr. Balbi? ¿Fue antes o después de que el pasaporte saliera de la órbita del ministerio?



"Por otra parte, se reiteran preguntas no respondidas en ocasión de la interpelación":



3) ¿Qué comunicaciones recibió la Cancillería de parte de los profesionales del servicio exterior vinculados a la tramitación de este pasaporte?



4) ¿Confirman que se solicitaron en forma reiterada instrucciones de cómo

proceder en este caso tan delicado?



5) ¿Se sugirió que se debía tomar más tiempo para el análisis, dadas las

características del mismo?'



6) En la interpelación se dijo que la reunión se fijó el dia 17 para realizarse el dia 24 y la única información que se manejó en la reunión fue la fecha de salida de la valija diplomática. Se dijo también que el Dr. Balbi no mencionó el nombre de su cliente. ¿Se confirma que esto es así? ¿El Dr. Balbi no efectuó ninguna pregunta más? ¿Se mencionó que el cliente del Dr. Balbi se encontraba en Dubái? ¿Se mencionó que estaba en prisión?



7) ¿De qué procedimiento ordinario dispone cualquier persona para saber la fecha de salida de la valija diplomática? ¿Existen vías distintas a una reunión con un jerarca para obtener la información? ¿Los funcionarios del ministerio pueden dar esta información a los interesados?



8) ¿La Vicecanciller informó al Ministro sobre esta reunión?



9) ¿En qué consiste este error y como se produjo? ¿Cómo fue detectado el error informático? ¿Se realizó un análisis de causas? Si fue así, ¿cuál fue el resultado de ese análisis? ¿Fue un error en el ingreso de datos, en el procesamiento o en el resultado final de la operación del sistema? ¿Hubo algún otro pasaporte de ese conjunto afectado por el mismo tipo error?



10) ¿De qué manera se informó al Dr. Balbi la existencia de este mecanismo de entrega? ¿Quién le dio esta información?



11) ¿La cónsul debió viajar nuevamente a la cárcel para extender ese poder? De ser asi, ¿Quién y de qué manera le indicó a la cónsul que debía volver a la cárcel para extender ese poder? En caso de haberse dado la indicación por escrito. se solicita copia de los mensajes respectivos (acompañando la documentación solicitada más arriba en los apartados a) y b)



12) ¿Es normal que los cónsules deban partir en forma inmediata para levantar este tipo de poderes en prisión?



13) ¿A quién se autorizó a retirar el pasaporte en ese poder?



14) ¿Ese poder llegó en forma fisica al Ministerio en Montevideo? ¿De qué manera?



Junto a las respuestas de las preguntas antes citadas, solicitan una "copia del poder y de la constancia de retiro del pasaporte en Montevideo", así como de una "copia del expediente completo y de cualquier actuación administrativa relativa a la gestión del pasaporte de Sebastián Marset". Piden que estas cuestiones sean respondidas en el "plazo máximo de 20 días".



"Hay muchas dudas que todavía persisten", insistió el senador. Entre varios puntos, señaló la "reunión inusual" de la subsecretaria de Relaciones Exteriores Carolina Ache Batlle en noviembre pasado con el defensor de Marset, el abogado Alejandro Balbi.



Bergara también cuestionó que en la solicitud del pasaporte por parte de Marset se indicara que estaba en "un hotel de lujo en Dubái, cuando en realidad, estaría en una prisión de lujo, pero en un hotel no estaba". Estos y otros aspectos, consideró, "son todas irregularidades que requieren más información".



"Quedamos muy preocupados porque los dos ministros enfatizaron al final de la interpelación que habían hecho todo bien y que, aún sabiendo con el diario del lunes, que el pasaporte fue funcional a la estrategia de Marset, que hoy está prófugo de la Justicia internacional, que lo harían nuevamente de la misma manera. Eso genera una enorme preocupación", remarcó Bergara.



Además, planteó que los ministros "niegan el hecho de que este episodio ha afectado, erosionado, la credibilidad, reputación, la imagen del país en la comunidad internacional". Esto lo consideró "indudable", y llamó a ver las "notas bochornosas que ubican a Uruguay en este tema en medios de prensa internacional".



Vinculado con esto, se refirió a la "erosión de la confianza de la propia ciudadanía". "Mientras no haya una buena explicación, esas suspicacias no se van a aventar", remarcó Bergara.