FA no participó de reunión sobre seguridad que convocó Heber, Pereira replicó por qué

El Frente Amplio no participó de la primera reunión que convocó el Ministerio del Interior "para pensar juntos las formas de atacar las causas del delito", tal como destacó este lunes el ministro Luis Alberto Heber previo al encuentro.

"No es tal la ausencia. Nos invitaron en la mitad de la semana pasada, les escribimos por chat que era imposible resolverlo antes del lunes. La reunión se mantuvo el lunes a las 09.00. El Frente Amplio no tuvo ninguna instancia para resolverlo -de hecho esto es la primera-, luego lo va a resolver la Mesa a las 18.00 y si se decide ir el FA tiene cosas para aportar en materia de seguridad como hemos manifestado", remarcó Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, a 970 Noticias (Radio Universal).

Diego Sanjurjo, coordinador de Estrategias Focalizadas de Prevención Policial del Delito del Ministerio del Interior, "sabe, porque yo se lo transmití (por) escrito que no teníamos ninguna posibilidad de resolverlo hasta hoy", apuntó Pereira.



"Decir que es una señal negativa que el Frente Amplio no asista es una mentira total y absoluta. Insisto, no es que no fuimos, se nos invitó sobre la fecha, les respondimos que solo lo podíamos responder hoy y salen a la prensa y dicen que es una pena que el Frente Amplio no esté. Eso es faltar a la verdad", enfatizó.



El secretariado ejecutivo se reunió esta mañana, antes de que comenzase la reunión, tal como informó El Observador. Según supo El País, "seguramente" se apruebe en ambos ámbitos la postura de Pereira de asistir a las reuniones.



De todos modos, ya surgieron cuestionamientos a esta convocatoria. "No puede ser que con una mano te de una cartita invitándote a un diálogo y con la otra agarre un micrófono despotrique y tenga una actitud absolutamente agresiva con el Frente Amplio", subrayó el senador frenteamplista Mario Bergara.



"Hay una contradicción del talante. A priori el Frente siempre debería tener un talante de diálogo. Incluso en la interpelación de Heber lo dijimos", remarcó Bergara este lunes de mañana en diálogo con Primera Mañana (Radio El Espectador).

Invitación de Heber

"Es una mesa para construir una propuesta y no para recibir una propuesta de nuestra parte", insistió más temprano Heber en conferencia de prensa sobre la reunión de esta mañana. "Hemos generado la posibilidad de juntar a todos los partidos políticos para pensar juntos las formas de atacar las causas del delito, sociales, culturales, educativas y de valores, y cómo abordar a nivel territorial", sostuvo.



"Tenemos algunas ideas pero queremos escuchar a todos los partidos políticos que han anunciado su voluntad de ayudar. Supongo que estarán todos presentes, porque son los partidos políticos los que después veremos el plan", agregó.



"En el plan se podrá incluir a mucha gente que tiene directa relación en el trabajo territorial y de barrio. No alcanza solamente con prevenir y reprimir el delito -que es lo que hace el Ministerio del Interior- tenemos que ir a ver las causas que lo generan, para atacarlas. Para ello necesitamos una acción conjunta del Estado", valoró el ministro.