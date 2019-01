FA niega acomodo que denuncia Sendic

El exvicepresidente Raúl Sendic dijo que hará campaña para que voten a la Lista 711 "los que no quieren acomodos, los que no quieren cargos y los que no quieren acomodar a su familia".

En un activo con militantes del sector, el pasado lunes, Sendic aseguró que "prácticamente no hay quien haga trabajo político, todo el mundo se cruzó para la fila de la gestión del Estado y son ejércitos de gente que se ha acomodado. En la OPP, en los ministerios. Contratos, familiares, compañeros, todos rentados".

"Necesitamos que voten a la 711 porque no queremos acomodos. No queremos arreglo. Para muchos somos indeseables porque hemos defendido el Estado y no nos hemos acomodado en ningún grupo de poder", argumentó. Además consideró que este gobierno que encabeza el presidente Tabaré Vázquez "hizo la plancha" y por eso se requieren cinco años más de izquierda para cumplir con las promesas realizadas.

Dentro del Frente Amplio, entienden que el líder de la Lista 711 está "dolido" con su inhabilitación y por eso hace este tipo de comentarios.

El secretario general del Partido Comunista Juan Castillo dijo a El País que "no es cierto que haya un ejército de acomodados". "No estoy en conocimiento de eso. Me parece que no es cierto, no tengo elementos para compartir lo que dijo", afirmó en referencia a los dichos de Sendic.

No fue el único que ayer le contestó al exvicepresidente. "En el Frente Amplio tenemos cosas más importantes de las que ocuparnos", dijo ayer la ministra de Industria y precandidata Carolina Cosse, al ser consultada sobre los dichos del exvicepresidente.

También sostuvo que "después si hay gente que quiera decir ideas, siempre la gente es libre". A lo que agregó a radio Montecarlo: "El Frente es más fuerte que una persona".