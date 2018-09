FA negocia cambios a reforma de Caja Militar

Ante la falta de votos dentro de su bancada para aprobar la reforma de la Caja Militar, el Frente Amplio negocia cambios a la iniciativa con el diputado rebelde Darío Pérez (Liga Federal).

Los encargados de iniciar las conversaciones con el legislador fueron el coordinador de bancada Felipe Carballo (Lista 711) y el diputado Alejandro Sánchez del Movimiento de Participación Popular (MPP). El artículo en cuestión es el 40 y el tiempo límite para aprobar el proyecto vence el 30 de octubre, es decir justo un año antes de las elecciones nacionales por tratarse de una reforma a la seguridad social.

El "diputado rebelde" tiene la convicción de que la reforma perjudica a los escalafones más bajos de las Fuerzas Armadas, que ganarán menores pasividades y a los que se les aumentará la edad requerida para jubilarse. Algunos no podrán llegar a tener la causal jubilatoria.

Un soldado que entra a los 18 años y tiene causal jubilatoria a los 48, puede llegar a cobrar el 75% de su jubilación y no el 85%, explicó Pérez a El País. "No sé cómo se les pasó eso en el proyecto de ley pero se dará este tipo de situación si esto se aprueba", afirmó el legislador que amenazó con no votar si no se cambiaba el texto redactado por el Ejecutivo y aprobado en Senadores.

En la opinión del diputado Pérez se deberían tener en cuenta las recomendaciones de Naciones Unidas y exigir tres años menos de edad jubilatoria para cada grado, entre ellos soldados, cabos y sargentos.

En las palabras del propio Pérez la reunión de ayer con Carballo y Sánchez, fue "un primer acercamiento". "No sé qué pasará porque es bastante árido y complejo el tema", admitió sobre su planteo.

En tanto, la bancada espera que entregue por escrito una propuesta para solucionar este problema que algunos calificaron en la reunión de coordinación de ayer como un "error" a corregir. Consultado sobre las negociaciones, el diputado Jorge Pozzi (Nuevo Espacio) dijo en rueda de prensa que se pidió a Pérez una redacción nueva al artículo 40 y sobre esa base se tomará una definición acerca de si hay o no cambios. "Se entiende que por ese artículo, algunos soldados pueden hacer la carrera y no jubilarse. Una vez que tengamos algo formal la negociación será con el Senado y primero antes que nada se deben asegurar los votos del Frente Amplio", afirmó.

Bonificaciones.

El otro punto que se pretende cambiar son los actos de servicio, por los cuales las familias de militares que fallecen en cumplimiento de la labor reciben una pensión mayor a la que les correspondería en función del sueldo al reconocerse un grado superior al que tenían. "Esto se elimina y no es significativo para el Servicio de Retiro, pero sí para el espíritu de los militares, porque el piloto que va volando sabe que si se cae, su familia no quedará en la lona", explicó Pérez.

Los años de bonificación para militares implican que por cada cinco años trabajados se les contabilicen seis para la jubilación. Si se aumentara a siete, como plantea Pérez, se resolvería de algún modo el problema planteado para la jubilación de los soldados que si no ingresan con 23 años de edad a las Fuerzas Armadas no se podrían jubilar, ya que no contarían con los 30 años de servicio exigidos.

La propuesta de Pérez llega tras cinco meses de negociación interna que derivó en un trabajoso acuerdo realizado en el Senado. "Si hacen estos cambios yo voto la reforma", dijo.

"Se puede criticar la dureza, pero el militar no puede hablar"

El arresto a rigor por 30 días que definió el Poder Ejecutivo para el comandante del Ejército Guido Manini Ríos generó un revuelo a nivel político. La oposición cuestionó la sanción al comandante, quien en una entrevista con el programa Todo Pasa de Océano FM hizo referencia al ministro de Trabajo Ernesto Murro. "No le puedo atribuir de ninguna manera al ministro mala fe ni puedo ni siquiera creer, y no lo creo, que mienta a sabiendas. Simplemente creo que no está bien informado", afirmó en referencia a la reforma de la Caja Militar. "Se podrá criticar la dureza o no, pero los militares no pueden hacer estas consideraciones", opinó en diálogo con El País el diputado de la Liga Federal Darío Pérez. En el tema de fondo hay coincidencia, ya que lo que plantea el legislador es muy similar a lo que expuso Manini Ríos en la entrevista radial.

Según Pérez, constitucionalmente no se puede cuestionar la decisión adoptada por el presidente Tabaré Vázquez, la cual cuenta con un respaldo absoluto de la bancada del Frente Amplio.