El FA le responde a Lacalle Pou y asegura que no está politizando la pandemia del COVID-19

Luego de citar dichos de integrantes del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), el presidente Luis Lacalle Pou hizo un llamado para “no politizar” la pandemia y eso no cayó nada bien en el Frente Amplio.

“Quiero hacer hincapié en lo que decía el otro día Rafael Radi y lo que dijo Henry Cohen: vamos a no politizar la pandemia, porque ahí seguro que, entre otras cosas malas que tiene, como la división, se aumenta el problema”, afirmó el mandatario.

En la misma línea insistió: “Cuando me hablan de reducir la movilidad, ¿a qué se refieren? No he escuchado a nadie decir dónde quieren reducir la movilidad”. En un documento sobre la pandemia, la Unidad de Salud del Frente planteó tomar medidas “más duras” para contener el avance del COVID-19. Se mencionaba por ejemplo el cierre de los free shops en Rivera y el Chuy.

Desde la oposición le salieron al cruce a Lacalle Pou por entender que no contribuye a la búsqueda del diálogo. “El presidente se equivoca al utilizar el término politizar en un sentido despectivo”, dijo a El País el secretario general del Partido Socialista y diputado Gonzalo Civila.



“Cuando se denigra a la política desde la política, se está diciendo ‘déjenme a mí, este es mi coto y el de los míos, no se metan’”, opinó. En ese marco, aseguró que no tiene problema en reconocer lo acertado y que se seguirá contribuyendo con propuestas “aunque no se escuchen”.

A 10 meses de la pandemia, Civila dijo que la opinión que tiene de la gestión “es muy negativa”, al entender que faltan “medidas contundentes” de protección social.



Por su parte, el diputado Gustavo Olmos (Marea Frenteamplista), dijo a El País que los cuestionamientos que hizo al presidente a los que piden restricciones a la movilidad no apuntan solo al Frente Amplio, ya que planteos similares se hicieron por parte del GACH y “otros científicos”. “Se entiende que es la forma de evitar los contagios en un momento en que ha subido la cantidad de casos diarios”, afirmó. Por lo que dijo estas sugerencias no pueden verse como un intento de partidizar.

Fuentes de la bancada del Frente Amplio dijeron a El País que se analizaba anoche la posibilidad de aprobar una declaración en respuesta a las palabras del presidente Lacalle Pou en conferencia de prensa. El tema también se abordará hoy en la reunión de la Mesa Política como parte del informe semanal.