El FA investiga a Robert Silva, que advierte una "operación política"

El Frente Amplio decidió investigar al candidato a vice del Partido Colorado, Robert Silva, por haber trabajado entre setiembre de 2005 y noviembre de 2006 como secretario general de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) y al mismo tiempo como asesor jurídico interno y asesor letrado en Teyma S.A, una filial uruguaya de la multinacional Abengoa.

El compañero de fórmula del candidato colorado Ernesto Talvi rompió el silencio ayer y en diálogo con El País, aseguró que la iniciativa del senador del MPP, Charles Carrera, y del diputado de Asamblea Uruguay, Alfredo Asti, -quienes solicitaron pedidos de informe a la propia Ursea y a la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) por considerar que el docente y abogado se desempeñó de los dos lados del “mostrador- es una “operación” y es parte de una “estrategia electoral”.



Silva ingresó a la Ursea en mayo de 2005 a través de un concurso público. En 2016, fue designado como secretario general, cargo que desempeñó hasta 2010 y que mantiene hasta hoy tras pedir licencia sin goce de sueldo. Pero mientras ocupaba ese puesto en el organismo que regula los servicios de energía y agua, Silva trabajó en dos períodos para Teyma que, según informaron Búsqueda y El Observador, brindó servicios en sectores bajo supervisión de la Ursea. Lo hizo en dos oportunidades: la primera, entre setiembre de 2005 y noviembre de 2006, la segunda, entre junio de 2010 y diciembre de 2011.



En un pedido de informe parlamentario, Carrera advierte que “han trascendido una serie de presuntas irregularidades” vinculadas a Silva. El senador pretende conocer sus vínculos con “Abengoa-Teyma”, dado que dicha empresa que “se dedica al rubro de energía, es controlada por la mencionada repartición pública”. Carrera dijo a El País que la situación “es grave” dado que “él (Silva) tenía que dictar normas de contralor de empresas privadas y al mismo tiempo él fue asesor jurídico de la empresa privada que tenía que controlar”.

Sin embargo, Silva señaló a El País que “la Ursea no tiene competencia alguna en controlar a las empresas que proveen a las firmas reguladas. Lo que hace la Ursea es controlar los servicios que estas empresas brindan, luego, las empresas contratan con quienes quieran. Teyma es parte solo de la construcción, nunca tuvo ninguna vinculación, no es empresa regulada, por eso no hay colisión de intereses entre uno y otro”.



El colorado que también se desempeñó como consejero de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), remarcó el “marco de competencia” en el entendido que “la Ursea regula servicios de combustible, de energía y de agua. Teyma Construcción es una empresa que construye obras civiles o sea que está absolutamente fuera de coincidencias las competencias de uno con respecto al otro”.



Búsqueda informó esta semana que en el reporte anual de 2006, Abengoa tenía como uno de sus proyectos “la instalación de cañerías de polietileno, apoyo operativo y trabajos conexos en Montevideo para Gaseba”, una adjudicataria del servicio de distribución de gas en la capital y el área metropolitana. Silva firmó como secretario general de la Ursea varias resoluciones referidas a la instalación y mejora de las cañerías en la capital que tenía por entonces encargadas Teyma para Gaseba.

Polémica.

Silva señaló que durante el año de coincidencia entre su labor en la Ursea y en Teyma, “jamás participé de ninguna instancia que se hablara de Teyma o en algún tema de Teyma en la Ursea y viceversa, porque se estaría hablando de implicancias, de haber vulnerado un código de ética y eventualmente haber cometido un delito penal”.



El candidato a vice colorado fue más allá y denunció que “lo que se quiere hacer es tratar de tapar hechos de corrupción propios (...) no vi el mismo accionar ante cuestiones vinculadas al Cudim en los últimos tiempos o a los hospitales públicos o a las empresas de servicios vinculadas a los hospitales públicos, o ninguna acción de este tipo cuando se procesó a un vicepresidente por peculado o conjunción de interés público y privado”.



En declaraciones a El Observador, Talvi rechazó ayer solicitarle a la Comisión de Ética y Conducta Política del Partido Colorado que estudie el caso: “No vamos a pedirle nada porque todo esto es una grotesca maniobra política del MPP y del senador Carrera. Tiene un aire fascista”. Pero ayer en Twitter, el senador Carrera le contestó que “ante la descalificación (...) le informo que como legislador nacional, es mi obligación investigar situaciones graves como las que involucran a su candidato a vice, Robert Silva”.

La respuesta de Talvi no tardó en llegar: “Disculpas al senador Carrera del MPP: dije que su conducta era fascista cuando en realidad es stalinista. Es extorsión de manual, a la soviética: Reviso la vida, invento una falta, denuncio. Ver la película ‘La vida de los otros’. Carrera aprendió ahí”.



El tuit fue contestado por el diputado Asti quien le escribió: “Sigo esperando las aclaraciones de los organismos involucrados para tener datos fidedignos de la situación legal y ética”. Talvi y Silva participaron ayer a la noche de una cena de recaudación de campaña en el Sofitel Montevideo Carrasco. Ya preparan la segunda parte de la campaña de cara a las elecciones del 27 de octubre. (Producción: Daniel Rojas)

Carrera reclama que Talvi se expida sobre caso denunciado

El senador del MPP, Charles Carrera, reclamó que el candidato presidencial por el Partido Colorado Ernesto Talvi se expida sobre el caso que atañe a su compañero de fórmula sobre “si le parece correcto que su candidato a vicepresidente cuando era secretario general de la Ursea y tenía que actuar y defender los intereses generales y dictar normas en empresas privadas, al mismo tiempo fuera asesor jurídico de una empresa privada que tenía que controlar”. Al ser consultado sobre las críticas desde el Partido Colorado acerca de que



la denuncia planteada públicamente es parte de una “operación política”, el senador contestó que no conocía al hoy compañero de fórmula del economista Talvi. “Yo no sabía que existía un Robert Silva antes, sabía que existía un profesor que se llamaba Robert Silva, yo no sabía que era secretario general de la Ursea, me enteré de la situación a partir de esta información pública”, sostuvo.



Carrera dijo a El País que recolectó información del currículum vitae y del propio LinkedIn del candidato colorado para estudiar el caso, una situación rechazada por el propio Silva. “Yo acá lo que creo claramente es que hay una operación, primero que nada y a mi es lo que más me preocupa, hurgó en la vida privada de una persona”. Silva no descarta iniciar algún tipo de acción judicial por este asunto. “Estamos hablando de un tema de hace 13 años atrás, entonces me quieren buscar o generar una incompatibilidad por carambola que no es tal, para sembrar dudas sobre mi honorabilidad y sobre mi ética”. Silva también destacó que ingresó a la Ursea como funcionario público y “no por la política”. Advirtió que “el cargo que desempeñaba no tiene vinculación ninguna con cualquier actividad de Teyma Construcción, es decir, no había participación alguna de la Ursea, no tenía nada que ver yo con la toma de decisiones que pudieran existir”, añadió el compañero de fórmula de Talvi.