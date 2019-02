FA insiste con que en Venezuela haya un diálogo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Venezuela no sale de la agenda política uruguaya. Con los votos en contra de la oposición, los legisladores del Frente Amplio aprobaron ayer en la Comisión Permanente del Poder Legislativo una moción que respalda las acciones del gobierno de Tabaré Vázquez en busca de "una salida en paz, negociada y acordada por los propios venezolanos". Pero hubo una notoria fisura en el oficialismo. El diputado frenteamplista Jorge Pozzi (Nuevo Espacio) no firmó la declaración de la bancada frenteamplista, molesto porque no se incluyó el reclamo de que sean liberados todos los presos políticos en el país caribeño.

Hace tiempo que el Nuevo Espacio tiene una postura crítica con el régimen venezolano y pide que no haya presos políticos, como paso previo a unas elecciones libres y transparentes en Venezuela. Aunque no firmó la declaración presentada, Pozzi la votó por disciplina partidaria. "El Nuevo Espacio siempre estuvo en contra de que se encarcelara a las personas por defender sus ideas. Y a nuestro juicio en Venezuela hay gente encarcelada por defender sus ideas", explicó Pozzi a El País. Para que haya elecciones libres "tienen que participar todos y sin restricciones" y eso es "lo mejor para encaminar las cosas", sostuvo.

En el plenario Pozzi comparó la situación de los presos políticos en Venezuela con los encarcelados por la dictadura uruguaya.

La declaración del oficialismo también exhorta a bregar "por el respeto a los asuntos internos de cada país, bajo el principio de no injerencia y autodeterminación de los pueblos", y rechaza una intervención militar externa. Asimismo, demanda el cese al bloqueo y la liberación del comercio y las cuentas del Estado venezolano, "evitando así que la población padezca necesidades básicas tales como alimentos y medicamentos".

A último momento se agregó una moción, que sí fue respaldada por Pozzi, que llama a resolver los conflictos a través de la vía democrática, "que es siempre la consulta popular, de acuerdo a los mecanismos previstos en la Constitución de Venezuela".

La oposición, en tanto, no consiguió los votos para una declaración que planteaba reclamar "elecciones libres y transparentes" en Venezuela, solicitar "la liberación inmediata" de los presos políticos, rechazar la intervención militar y exhortar a que se permita el ingreso de ayuda humanitaria bajo la supervisión de Naciones Unidas y las fuerzas de paz.

Diferencias.

La senadora frenteamplista Constanza Moreira (Casa Grande) se refirió en sala a las diferencias en la coalición de izquierda y las explicó en su faceta de politóloga: "La clave del éxito es que el Frente lo agarra todo del centro a la izquierda y es un partido diverso". Y siguió: "Las diferencias sobre Venezuela son tantas como votantes de izquierda hay en el país. Pero son diferencias menores que las que nos separan con la oposición".

Moreira también anunció una "nueva guerra fría que tomará a América Latina como centro del escenario mundial", mientras su compañera Bettiana Díaz (MPP) sostuvo que "no hay dobles lecturas" al ratificar todo lo actuado por la Cancillería. "Hace tiempo se busca la fisura en el FA", protestó, aunque no mencionó la postura de Pozzi. "El que sugiera que Uruguay quiere presos políticos es miserable", afirmó.

El diputado Felipe Carballo habló del tema, con claras diferencias con Pozzi. "Si tender un cable en la noche, un alambre de acero de vereda a vereda para que la gente se decapite, o prender fuego a un joven por solo tener una camiseta del chavismo... ¿eso significa ser preso político?", preguntó.

Mientras tanto, en la Comisión Antilavado de la Cámara de Representantes el diputado blanco Rodrigo Goñi consideró insatisfactorias las explicaciones de las autoridades del Banco Central sobre los controles para evitar que venga dinero de origen ilícito desde Venezuela.

Blancos.

El diputado nacionalista Pablo Abdala dijo que la declaración del FA "procura salir del paso frente a la declaración de los demás partidos" y no va al fondo del problema.

Abdala dijo que la opinión de Pozzi es "honesta", frente a otras que tienen la postura contraria "por razones ideológicas y eventualmente de otro tenor". Después apuntó: "No hay que poner paños tibios, hay que llamar a las cosas por su nombre: hay 1.000 presos políticos y se mata a la gente en la calle. La elección fue fraudulenta porque hay dirigentes políticos presos"

Más dura fue la diputada Graciela Bianchi, quien preguntó: "¿Otra vez nos van a vender el verso del bloqueo para justificar la miseria? Yo me lo comí 60 años con Cuba, pero no me lo como más. Los hijos de Castro pasean por los yates en Europa, sabemos que la hija de Maduro tiene cuentas que superan los US$ 4.000 millones".

PIT: paro contra una invasión A instancias de los sindicatos de UTU y de MontevideoGas, la Mesa Representativa del Pit-Cnt decidió ayer por unanimidad proponer que ante cualquier agresión militar (a Venezuela) realizará un paro parcial en repudio a esa eventual intervención y a favor de la paz. El integrante del Secretariado del Pit-Cnt, Fernando Ferreira, dijo a El País que la decisión va en línea con las posiciones históricas de la central sindical. La declaración reafirma "nuestro rechazo a la política intervencionista de EE.UU. y sus aliados". La central considera al líder opositor Juan Guaidó como "ilegítimamente autoproclamado" y considera que hay "una creciente posibilidad de una intervención militar disfrazada de "ayuda humanitaria" que implicaría graves consecuencias para todos los pueblos de la región.

Roberto Chiazzaro Diputado socialista El diputado Roberto Chiazzaro se mostró conforme con las explicaciones del Banco Central sobre el ingreso de dinero desde Venezuela. "Queda claro que el diputado Goñi una vez más lleva a cabo acusaciones contra el sistema financiero uruguayo sin ningún fundamento, cosechando un muy bajo rédito político", escribió en Twitter.

Rodrigo Goñi Diputado nacionalista El diputado nacionalista se mostró disconforme con las explicaciones que las autoridades del Banco Central dieron ayer sobre los controles para evitar el ingreso de dinero venezolano de origen ilícito. Goñi apuntó que se incrementaron los depósitos en la filial local del banco venezolano Bandes y que "se agravan las sospechas".