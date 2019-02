El FA es hoy la única interna “peleada”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Si hoy fuese el último domingo de junio, a pocas horas del cierre de las urnas de las elecciones internas, las expectativas serían bajas. Salvo en el Frente Amplio. En el comando de campaña del nacionalista Luis Lacalle Pou ya estarían festejando, al igual que en la sede del colorado Julio María Sanguinetti. Los frenteamplistas Daniel Martínez y Carolina Cosse, en cambio, estarían más atentos aunque el hoy intendente estaría esbozando una leve sonrisa.

Esa es la foto que plantea hoy la encuesta de Opción y que difundió Telenoche. En el caso de la interna colorada es en la que se nota un liderazgo más marcado. Sanguinetti cosecha el 64% de la intención de voto, pese a que aún no oficializó su precandidatura. Ernesto Talvi es quien le sigue (26%) y José Amorín Batlle queda en un tercer lugar (10%).



En el Partido Nacional la distancia también es clara. Lacalle Pou es el favorito con 56%, lo que lo posiciona en un escenario bien diferente al de las elecciones internas del quinquenio anterior. Jorge Larrañaga se sitúa en el segundo lugar (29%), le siguen el intendente de Maldonado, Enrique Antía (8%), y la senadora Verónica Alonso (6%).



La encuesta de Opción había sido relevada a fines de noviembre, cuando Juan Sartori había generado una campaña de expectativa, pero no había oficializado su candidatura, razón por la cual su nombre no aparece en la medición. Es que la encuesta plantea una pregunta cerrada, con nombres ya prefijados, y eso deja por fuera a todo aquel que no figurase en la lista del cuestionario.



En la interna del oficialismo, tal como había adelantado El País, la encuesta marca un “empate técnico”. Martínez le lleva una ventaja de tres puntos (41% a 38%) a Cosse, una distancia que encuadra dentro del margen de error. Eso sí: entre ambos precandidatos y el tercero en discordia (Oscar Andrade) el trecho ya es significativo: 28 puntos. El cuarto postulado, Mario Bergara, cierra la lista con 6% de intención de voto.



Desde que la consultora tomó la muestra hasta ahora no fueron muchos los movimientos políticos, pero algunos detalles podrían cambiar en algo la foto. La lista 711, por ejemplo, declara su apoyo a Andrade, mientras en el acto aniversario del Frente Amplio todos los precandidatos hablaron juntos ante su público.