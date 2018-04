FA se dividió por tratamiento de TLC con Chile en Plenario

El Tratado de Libre Comercio (TLC) con Chile sigue generando diferencias a la interna del Frente Amplio. El Movimiento de Participación Popular (MPP) y el Frente Líber Seregni no apoyaron la moción para que el tema se defina en el Plenario del sábado 5 de mayo, pero igual se aprobó por mayoría.

El asunto se discutió ayer en la reunión de la Mesa Política. La presidencia de la coalición —encabezada por Javier Miranda— propuso que el TLC se defina en el Plenario, pero en el marco del análisis de un documento general de inserción internacional consensuado a la interna. El organismo es la máxima autoridad dentro de la coalición y está conformado por 85 delegados de base y 85 de sectores políticos.

El único punto en el orden del día será "Inserción Comercial Internacional del Uruguay". Esto, en el entendido de que necesariamente dentro del mismo estará implicada la discusión sobre el acuerdo con Chile y el Tratado de Patentes (TCP).

En tanto, sectores como Casa Grande de la senadora Constanza Moreira y el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) querían incluir dentro del orden del día de forma directa el TLC con Chile y el Tratado de Patentes (TCP).

Luego de un intercambio de argumentos se procedió a la votación de la moción presentada por Miranda, que fue aprobada por mayoría. El Nuevo Espacio la votó en contra, por entender que el TLC con Chile no debe definirse en un Plenario del Frente ya que es un tema de competencia del gobierno.

A su vez, Asamblea Uruguay y Alianza Progresista —sector del canciller Rodolfo Nin Novoa— prefirieron abstenerse de la votación, informaron a El País fuentes de la Mesa Política. Una conducta similar fue asumida por el MPP, que coincidió en que no es el mejor momento para que el Plenario sea el que defina si se debe sancionar el acuerdo bilateral.

El sector de José Mujica es el único que todavía no se pronunció oficialmente al respecto de la conveniencia de aprobar en el Parlamento el acuerdo firmado por el mandatario Tabaré Vázquez y la expresidenta de Chile Michelle Bachelet, en octubre de 2016.

Mientras Mujica y la vicepresidenta Lucía Topolansky dijeron públicamente que respaldan el proyecto de ley, a nivel interno hay dudas. Un informe del año pasado de la comisión de relaciones internacionales del sector había recomendado no aprobarlo, pero en los últimos días la mayoría del MPP se habría inclinado por apoyarlo.

El Partido Comunista, Casa Grande, el PVP, la Lista 711 del exvicepresidente Raúl Sendic, la Liga Federal de Darío Pérez y las bases de Montevideo también votaron a favor de que el tema del TLC se definiera en el próximo Plenario. Estos sectores se oponen a que se respalde el acuerdo con Chile.

Por lo que la propuesta de Miranda se aprobó con los votos de estos sectores y será el Plenario quien laude las diferencias internas por política exterior. Tal como está planteada la relación de fuerzas a la interna, le toca al MPP terminar por definir las mayorías para un lado o para el otro. "No hay votos para oponerse al TLC si el MPP lo apoya", dijo a El País un integrante de la Mesa. A esto se suma el hecho de que las bases del interior están divididas.

Esta no es la primera vez que el Frente defina si se debe seguir o no adelante con un acuerdo comercial. En la primera presidencia de Vázquez, el oficialismo se opuso a la negociación de un TLC con Estados Unidos. En tanto, en este mandato la coalición definió no avanzar en la firma del Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TISA).

Campaña.

A una semana del Plenario, el sector de Constanza Moreira inició una campaña para explicar qué implican los Tratados de Libre Comercio y por qué no hay que apoyarlos. De la misma participaron el exministro de Industria Roberto Kreimerman y la analista política Natalia Carrau.

"Tratados de Libre Comercio hay muchos y diversos. Sin embargo en los últimos tiempos se están desarrollando los de última generación con la intención de dominar y marcar nuevas normas en todo el mundo acerca de la cadena de valor (...) Contienen normas referidas a la propiedad intelectual y a las compras públicas y las intenciones de las multinacionales de llegar a dominar esas cadenas de producción", advierte Kreimerman en uno de los videos que se difundirán de acá a la realización del Plenario para cerrar la campaña que hizo el sector en contra del TLC.

Uno de los principales argumentos que maneja el sector en contra de la aprobación del acuerdo sostiene que el mismo apunta a liberalizar los mercados internos y esto "puede comprometer la soberanía de las políticas públicas uruguayas y la estrategia de desarrollo".

Además de oponerse a este acuerdo, el grupo de Constanza Moreira está en contra del Tratado de Patentes (TCP). De ser aprobado el acuerdo, argumentan que aumentaría el número de patentes de empresas extranjeras en Uruguay que, en su gran mayoría, no generan empleo local, sino "monopolios de importación".