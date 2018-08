FA discutirá estrategia de cara a las elecciones y el Congreso

El Partido Nacional ya lanzó al ruedo a sus candidatos, pero en el Frente Amplio no se ha oficializado ni una sola candidatura. La estrategia electoral tampoco está clara y por eso su Secretariado definió ayer convocar a una sesión especial para acordar un plan de acción de cara a 2019.

Después de un intercambio realizado a partir de un planteo del delegado por el Partido Socialista y director del Sistema de Cuidados, Julio Bango, acerca de cómo abordar algunas de estas discusiones, el órgano del oficialismo decidió convocar a una reunión para el 18 de este mes en el local central "La Huella de Seregni".

Fuentes de la coalición dijeron a El País que la idea es intercambiar opiniones acerca de algunas diferencias que existen en materia de programa de cara al Congreso que se pretende convocar para el primer fin de semana de diciembre. Explicaron que hay ciertos "nudos" o puntos en los que no hay acuerdo y hay variadas posiciones, por ejemplo, respecto a la seguridad ciudadana.

A su vez, en el ámbito del Congreso se debe proclamar a los diferentes candidatos, pero aún no se ha oficializado a ninguno. El más seguro es el intendente de Montevideo Daniel Martínez, quien ya tiene el respaldo de la Vertiente Artiguista.

El otro nombre en danza es el del ministro de Trabajo Ernesto Murro, quien fue propuesto por el senador del Movimiento de Participación Popular José Mujica (MPP), pero al momento no tiene el respaldo de ningún sector. El otro que se podría presentar es el secretario general del Sunca Óscar Andrade, militante del Partido Comunista, y la ministra de Industria Carolina Cosse, quien cuenta con el visto bueno del presidente Tabaré Vázquez.

El que no se definió fue el ministro de Economía Danilo Astori, quien esperará hasta que se vote la Rendición de Cuentas para comunicar si se presenta o no a competir. En entrevista con Informativo Carve, dijo que al momento no tiene "apuro en resolver" si participará de la campaña electoral y consideró que "hay una precocidad excesiva".

"Hoy lo primero no es la campaña ni mi candidatura, lo prioritario es el país. Estoy totalmente concentrado en el trabajo que tengo que hacer y que es muy intenso", insistió Astori. Sin embargo, en el ambiente político se maneja la posibilidad de que deje el mes próximo su cargo en el ministerio para asumir su banca en el Senado. Su lugar es ocupado hoy por su primer suplente, el exministro de Transporte Enrique Pintado.

Todo indica que el FA no irá a las elecciones internas con un candidato de consenso, por lo que se deberían definir criterios generales para la campaña que se aproxima y aquellos con los que se abordarán los temas que mayor preocupación generan en la ciudadanía, como la seguridad, la educación, el nivel de desempleo y el debate por la ética, tras el procesamiento sin prisión por peculado y abuso de funciones del exvicepresidente Raúl Sendic.

En más de una oportunidad, el presidente de la coalición Javier Miranda planteó la necesidad de mantener la unidad. Recientemente en una Mesa Política realizada en Paso de los Toros llamó a pasar a la ofensiva en momentos donde se "agudizan" las diferencias con la oposición. "Tenemos que salir a dar el debate de ideas, salir a jugar más en equipo, en ataques rápidos y unidos. La discusión no está con mi compañero, está con la derecha, con la derecha que no es el cambio", subrayó en esa oportunidad.

Negocian cómo tratar el informe de Sendic

El 1º de setiembre se celebrará el Plenario Nacional del Frente Amplio para abordar los diferentes informes del Tribunal de Conducta Política, entre los que se encuentra el caso del exvicepresidente Raúl Sendic.

En la izquierda hay una discusión instalada acerca de cómo reaccionar ante el lapidario informe que considera que el uso de las tarjetas corporativas que hizo el exvicepresidente en Ancap es "inaceptable". Dentro de la coalición, hay sectores que son partidarios de inhabilitarle el uso del lema Frente Amplio al Senado, pero esto no genera consenso dentro de la iz- quierda.

El pasado viernes se realizó una primera reunión del grupo de trabajo instalado, pero el caso del exvicepresidente se tratará recién en una próxima sesión.