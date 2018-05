FA discute si mandata a votar el TLC con Chile a legisladores

A dos días del Plenario del Frente Amplio, los diferentes sectores se reúnen para analizar si aprueban o no el Tratado de Libre Comercio con Chile (TLC) en el Parlamento. Los sondeos internos indican que hoy no hay votos para frenar el proyecto de ley remitido por la Cancillería.

El llamado "grupo de los cuatro" —conformado por el Movimiento de Participación Popular (MPP), el Partido Comunista del Uruguay, el Frente Líber Seregni y el Partido Socialista— se reunió el pasado lunes para intercambiar sobre lo que sucederá el sábado.

Fuentes políticas consultadas por El País coincidieron que al momento se oponen a la firma del acuerdo el Partido Comunista, Casa Grande (sector de Constanza Moreira), la Lista 711 del exvicepresidente Raúl Sendic y la Liga Federal del diputado Darío Pérez. El MPP fijará posición hoy, pero adelantó en algunas de las reuniones que no se opondría a lo acordado por el presidente Tabaré Váz-quez en octubre de 2016. Públicamente tanto el expresidente José Mujica como la vicepresidenta Lucía Topolansky han opinado a favor del TLC. Sin embargo, fuentes del grupo consultadas anoche por El País dijeron que al respecto "no hay decisión tomada" y agregaron que "lo que circulan son especulaciones". Los que sí se definieron son los astoristas y los socialistas que anunciaron el apoyo al TLC con Chile. A nivel de las bases hay posiciones divididas, ya que la mayoría de Montevideo se inclina por cuestionar el acuerdo bilateral, mientras que en el interior no hay una posición clara ni a favor ni en contra.

El otro punto en cuestión es si el Plenario mandata o no a los legisladores a cumplir con lo que se resuelva. El Frente Líber Seregni pidió que exista libertad de acción sobre el punto en el Parlamento. Para sancionar el proyecto no se requieren todos los votos del Frente Amplio, ya que la oposición respalda la iniciativa.

El Partido Comunista pretende que la decisión que adopte el máximo órgano dentro de la coalición implique un mandato a los legisladores. Sin embargo, esta postura no es acompañada por el MPP, que se plegó al Frente Líber Seregni en las últimas reuniones de intercambio sobre el tema, según supo El País.

Esto quiere decir que al día de hoy no hay mayorías para mandatar a diputados y senadores a votar o no votar el TLC con Chile, sea cual sea la decisión que finalmente adopte el Plenario. Esto implica que aunque se adopte una resolución en el Plenario, la discusión sobre el TLC se volvería a reeditar en el Parlamento.

La decisión de que el Plenario fuera el que definiera sobre el punto en cuestión había sido pedida por Casa Grande a fines del año pasado, luego de que se anunciara una recolección de firmas para citar al máximo órgano de la coalición.

El tema se acordó internamente y esto evitó la campaña que pretendía iniciar el sector de la senadora Moreira entre los militantes frenteamplistas.

Bancada.

Tanto para el MPP como para el Frente Líber Seregni la aprobación del acuerdo con Chile no debería ser definida en un Plenario, sino en la bancada del Frente Amplio. Esta fue la posición que ambos sectores defendieron en la última Mesa Política del viernes 27 de abril, pero no lograron aprobarla por la falta de la votos.

La Mesa resolvió, a propuesta del presidente de la coalición Javier Miranda, que sea el Plenario el que adopte una decisión sobre el TLC en el marco de la aprobación de un documento más amplio sobre inserción internacional del Uruguay.

En el MPP indicaron a El País que es fundamental la sanción de este informe elaborado por el subsecretario de Relaciones Exteriores, Ariel Bergamino; el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del FA, José Bayardi; el director del Sistema de Cuidados, Julio Bango, y el delegado de Casa Grande, Gustavo Buquet. Este informe genera consenso en la interna oficialista.