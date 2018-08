El FA dice tener votos para Caja Militar

El senador del oficialismo Marcos Otheguy aseguró que el Frente Amplio tiene los votos asegurados tanto en el Senado como en Diputados, y que la intención es sancionar la ley antes de que termine el mes de octubre.

Sin embargo, el diputado frenteamplista Darío Pérez (Liga Federal) no conoce el proyecto de ley, según dijo a El País, y por ese motivo hoy no puede afirmar si lo votará o no.

Cabe recordar que por la oposición de Pérez el Frente Amplio no pudo aprobar meses atrás un proyecto de ley por el que se creaba un impuesto a los retirados y pensionistas de las Fuerzas Armadas, con el fin de atenuar los efectos del déficit que produce anualmente el Servicio de Retiros y Pensiones Militares (SRPM).

Otheguy (Rumbo de Izquierda), dijo a El País que el propósito de la reforma del SRPM es "terminar con los privilegios de las jubilaciones militares".

En tanto, el senador nacionalista Carlos Camy (Alianza Nacional) anunció que el partido no votará la ley "porque lesiona derechos adquiridos", y que "además afecta la carrera militar".

El senador blanco Álvaro Delgado (Todos) dijo que "no queremos poner la carreta delante de los bueyes. Es necesaria la reforma, pero primero hay que discutir la nueva ley Orgánica Militar".

Según Delgado, de aprobarse la reforma del SRPM "se pondrá en riesgo el servicio de Sanidad Militar. Ya hay muchas deserciones y antes que la ley se apruebe habrá muchas más".