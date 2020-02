FA "deplora y rechaza" decisión de no invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela el 1° de marzo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio emitió este lunes una declaración en la que sostiene que el partido “deplora y rechaza” la decisión del gobierno electo de no invitar a la ceremonia de asunción de mando del 1° de marzo a los presidentes de Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Esto, afirma, “contradice la no ideologización de las relaciones diplomáticas entre los Estados asumida como compromiso de gobierno en política exterior” por el presidente electo, Luis Lacalle Pou, durante la campaña electoral del año pasado.

A su vez, agrega que esta decisión “sienta un pernicioso precedente en lo que refiere al respeto a la soberanía de las naciones, principio legitimante de la relación entre los Estados y rasgo fundamental de la política exterior de nuestra República”.

Además, asegura que esto “expone a Uruguay a eventuales consecuencias en las distintas dimensiones del relacionamiento que mantiene con dichos países por cuanto éste —lejos de obedecer a motivos de índole personal., deológicos, político partidarios o corporativos—, se rige por intereses comunes y beneficios mutuos entre los Estados que coadyuven también al progreso de la comunidad internacional”.

“El Frente Amplio reitera sus sentimientos de amistad y solidaridad con los pueblos de Cuba, Nicaragua y Venezuela así como de respeto a la soberanía de dichos Estados”, finaliza la declaración.

El sábado pasado, luego del inicio de la nueva legislatura, Lacalle Pou fue consultado acerca de la decisión de no invitar al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

“Yo no estoy dispuesto a que en la asunción esté el dictador Maduro. Es una decisión personal de la cual me hago cargo. Esto no es Cancillería, no es protocolo, es mi persona que tomó la decisión”, dijo Lacalle Pou.

El expresidente José Mujica, en entrevista con la agencia Efe, dijo sobre este tema: "Venezuela no iba a venir ni en pedo, porque no va a ningún lado de eso, Nicaragua no sé". Y agregó: "Con Cuba es un error muy fuerte porque están cayendo en lo que nos criticaban a nosotros, están haciendo discriminación ideológica".