FA define en una semana acciones tras ok a beneficio fiscal a Alfie; oficialismo habla de "persecución política"

La bancada del Frente Amplio se puso como plazo una semana para crear un grupo de trabajo que analice y defina acciones ante la situación del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, luego de que la ministra de Economía Azucena Arbeleche firmara una resolución que exoneraba de impuestos a una empresa de la que es propietario. Dentro del oficialismo se considera que hay "una persecución política" y remarcan que no hay faltas éticas.

Sin embargo, el diputado frenteamplista Carlos Varela opinó lo contrario al considerar que "claramente hay una violación ética. Tal vez no desde el punto de vista legal, pero en cuanto a la conducta de alguien que está de los dos lados del mostrador nos parece que adquiere tal gravedad que requiere que el Parlamento se expida al respecto", dijo.

"Acá hay una dificultad que tenemos que analizar y en la que el Parlamento debe actuar en cuanto a que es un controlador del Poder Ejecutivo", dijo Varela en rueda de prensa y agregó: "Los instrumentos parlamentarios son muchísimos y todos están a consideración de la bancada porque cada uno tiene su peso político".

En la misma línea se pronunció el ex ministro de Economía y actual senador Danilo Astori, quien consideró, en diálogo con VTV Noticias, que el hecho es "éticamente reprobable".

Con respecto al pedido de renuncia planteado desde el Frente Amplio, Astori expresó: "Este tipo de pedidos deberían recorrer por la vía institucional. No se hacen este tipo de pedidos de renuncia por la vía de declaraciones públicas, sino por la vía institucional, como por ejemplo una interpelación o un llamado a sala".

"Habría que analizar las condiciones en que se inició, por qué se mantuvo hasta ahora y recién ahora se renuncia a este beneficio", dijo en referencia a la decisión de Alfie de no aceptar la exoneración. "Esos son aspectos que desde el punto de vista ético lucen como negativos o reprobables", agregó.

Esta declaración se enmarca en la realizada por el presidente de la fuerza, Javier Miranda, quien ayer lunes señaló que Alfie "no debe continuar en su cargo" y que el presidente Luis Lacalle Pou "debe actuar en consecuencia".

Además aseguró que no se descarta el pedido de interpelación a la ministra Arbeleche.



"Persecución política"

Por parte del oficialismo, tanto el Partido Colorado como la senadora blanca Carmen Asiaín se pronunciaron a favor del director de la OPP y respaldaron su accionar.

"A título personal creo que deberíamos estar agradecidos con Alfie por haber sido generoso con su conocimiento, su idoneidad técnica, para renunciar a quizás ganancias muy superiores que tendría en la actividad privada y volcarse a contribuir y dar una mano en este gobierno", expresó Asiaín en rueda de prensa recogida por radio Monte Carlo.

La legisladora opinó que considerar que alguien que esté en el gobierno tiene que perjudicarse en su vida privada con "exoneraciones que tiene cualquier habitante" es "buscarle la quinta pata al gato".

"No puedo explicarme esto más que por un ánimo de persecución política" llevada adelante "por parte de la oposición", dijo.

La senadora fue consultada respecto a si esta situación es comparable con la ocurrida con el ex vicepresidente de la República Raúl Sendic y opinó: "¿Qué situación de Sendic no era ilegal? Lo que tengo entendido es el uso de una tarjeta corporativa para fines personales que era ilegal. ¿O no sé si nos estamos refiriendo al título de Ancap o el título?", cuestionó.

"Estamos hablando de una ley de fomento de inversiones. Quiere decir que al Estado le sirve la inversión. Por algo la fomenta y la promueve exonoerando impuestos. ¿Pero si es un funcionario de gobierno eso cesa?", replicó en referencia a la ley por la cual se amparó Alfie en 2019 al hacer la solicitud de exoneración de impuestos.

En la misma línea consideró que la decisión que tomó el director de la OPP en conjunto con el presidente Lacalle Pou fue "para evitar una reacción política", dijo.

"¿Hay un solo código ético?, ¿Es el que le parece al Frente Amplio? Acá no hay falta ética", aseveró.

Por su parte, en la tarde de ayer el Partido Colorado emitió un comunicado en el que marcó su respaldo "unánime" a Alfie.

"Resuelta recién ahora, por razones políticas, Alfie renunció a esa solicitud, pese a ser absolutamente legal y moralmente intachable, ya que corresponde a una norma general, no supone ningún privilegio personal y no tiene la menor conexión con su actividad oficial", expresaron.