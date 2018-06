El FA debe resolver 14 casos de conducta

Son 14 los casos de frenteamplistas que pasaron por la lupa del Tribunal de Conducta y esperan por una resolución de un Plenario que se convocará tras la aprobación de la Rendición de Cuentas. Algunos de ellos se arrastran desde hace años.

El diputado Víctor Semproni falleció en mayo de 2016, pero el máximo órgano de la coalición todavía no juzgó su conducta ni la de los otros dos diputados "rebeldes" Darío Pérez y Sergio Mier (ambos de la Liga Federal) por no votar tres artículos de la Rendición de Cuentas, en una sesión de la Cámara de Diputados celebrada el 12 de octubre de 2015.

A pesar de que pasaron más dos años de esa fecha y que Mier ya no es diputado, no hay ninguna resolución sobre el informe entregado por el Tribunal en el que se concluyó que los legisladores cometieron una "infracción" de sus deberes al hacer caso omiso a un mandato de la bancada oficialista. Pero este no es el único ejemplo. En septiembre del año pasado, el Tribunal emitió un lapidario informe sobre la conducta del exvicepresidente Raúl Sendic, luego de que se constatara el uso de la tarjeta corporativa de Ancap en compras no relacionadas al cargo. Se concluyó que tuvo un "proceder inaceptable en la utilización de dineros públicos", pero su renuncia dejó por el camino el tratamiento del informe, que ahora podría ser retomado a iniciativa de la presidencia de la coalición que encabeza Javier Miranda.

El de Sendic no es el único caso vinculado al uso de tarjetas. Por su propia voluntad el exdirector de OSE Daoiz Uriarte se presentó ante el Tribunal, que entendió que "no hay lugar a observaciones" ya que los gastos realizados están relacionados a la función. A eso se suma la situación del senador Leonardo De León (Lista 711), cuyo estudio no fue finalizado por el Comité de Ética y también refiere al uso de las tarjetas corporativas.

Otro caso en que el Tribunal entendió que no debe expedirse es el del excanciller y secretario general de la Organización d Estados Americanos (OEA) Luis Almagro. El organismo encargado de velar por la ética concluyó que no tiene potestades para juzgar la conducta, mientras éste permanezca en el desempeño de su actual cargo.

De lo que sí opinó fue de la conducta del exdiputado frenteamplista y hoy integrante del Partido Nacional Gonzalo Mujica, quien según el organismo "incurrió en una infracción" al votar una comisión investigadora por los negocios con Venezuela impulsada por la oposición y en contra de lo dispuesto por la bancada oficialista. También los cuatro ediles de Salto (Liliana Filoneko, Lucía Martínez, Gervasio Carabajal y Eduardo Godoy) que se votaron una partida en efectivo mensual por su cuenta "infringieron las normas obligatorias de la disciplina política", concluyó el Tribunal.

Asimismo, se concluyó que se debe sancionar a los ediles salteños Martín Pertusatti, Dayana Añasco y Eduardo Godoy por haber realizado "adulteración de boletas", hecho que fue denunciado en su momento por el intendente Andrés Lima. Como dos de ellos ya no se encuentran dentro de la coalición se recomienda que si piden el reingreso se tenga en cuenta sus comportamientos.

Sobre la expulsión de dirigentes frenteamplistas en Rivera, el Tribunal de Conducta entiende que es incompetente en la materia. En tanto, se señaló que no corresponden medidas disciplinarias para el caso de una edila de Soriano (Bettina Piñeiro) por el cobro de viáticos. De todos los casos, el dictamen más duro es el que corresponde al exsecretario de Finanzas del Comité Paco Espínola que tomó dinero para el pago de UTE pero no lo hizo, por lo que se recomienda su expulsión.