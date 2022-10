FA criticó cambios en Encuesta Continua de Hogares desde la emergencia sanitaria

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Diego Aboal, explicó en la Comisión de Educación del Senado que, previo a la pandemia por el covid-19 (desde 2008 hasta febrero de 2020), en la Encuesta Continua de Hogares (ECH) se hacían preguntas para medir niveles de analfabetismo, asistencia, años aprobados y también de abandono de los estudiantes. Además, se recopilaban datos sobre exigencia académica para el acceso a la educación técnica, bachillerato tecnológico y educación terciaria.

Todo cambió desde el 13 de marzo de 2020, cuando se declaró la emergencia sanitaria. Según se desprende de la versión taquigráfica a la cual accedió El País, el presidente del INE explicó que el fin de semana del 14 y 15 de marzo de ese año se reunieron con varias autoridades del instituto para tomar decisiones sobre qué hacer con la ECH. Finalmente, lo que se hizo fue readecuar las preguntas para que la encuesta se realizara de manera telefónica, ya que no era posible hacerla de manera presencial.



Concluyeron que el cuestionario no podía hacerse entero y que eran fundamentales los indicadores referidos al mercado laboral y los ingresos. “Parecían ser de los más importantes en momentos en que iban a ser altamente afectados por la pandemia”, sostuvo ante los senadores el director del INE, Diego Aboal. En tanto, sí se decidió hacer cambios en el módulo sobre educación. “Lo único que se preguntó” fue si la persona asistía a un centro educativo, si ese centro era público o privado, si allí recibía alimentación, cuantas comidas por semana y si tenía alguna beca, informó Aboal.

Durante la pandemia, además, se entrevistó de manera telefónica a aquellos hogares que habían sido entrevistados ya en 2019, “y también en años previos”, los cuales figuraban en una base de datos.



“Pensamos que si bien íbamos a perder las variables que se relevaran durante 2020, el 2019 nos daría una aproximación de quiénes eran y qué características tenían”, expresó. Y reconoció que “esto hace que algunas estadísticas que produce la ANEP para el Observatorio de la Educación, en base a la ECH para 2020, no sean posibles de computar”.



Aboal dijo que las encuestas realizadas entre marzo de 2020 y junio de 2021 “no permiten la generación de indicadores educativos”, pero la de 2022 sí lo hace. Afirmó que a partir de julio de 2021 se pudo volver a computar estos indicadores. En la instancia parlamentaria el senador Sabini insistió: “Del período de la pandemia no tenemos datos de educación”. Aboal contestó: “Son de 2019”.



El senador del MPP Sebastián Sabini dijo a El País que “se perdió comparabilidad”, por lo tanto indicadores que reflejan el egreso de los estudiantes y el acceso a la educación no están disponibles. Y agregó que lo sucedido constituye un problema “importante”, ya que consideró que así no se tiene “noción” de como la pandemia impactó en el sistema educativo.