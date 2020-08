FA dice que Cristino no reúne las condiciones para ser candidato a alcalde de Punta del Este

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Mesa Política del Frente Amplio (FA) en Maldonado decidió el 30 de julio que "no era procedente" emitir un comunicado que declare que el relacionista público Fernando Cristino no está habilitado para ser candidato a alcalde del Municipio de Punta del Este por el Frente Amplio, informó a El País Roberto Dominguez, presidente de la Mesa Política del FA ese departamento.

Esto había sido pedido por el secretariado de la lista 738 de Maldonado, que promueve la candidatura de Óscar de los Santos, del pasado 29 de julio. Ese día se planteó que "ante la autoproclamación" de Cristino como candidato, la Mesa Política resolviera "promover" en su reunión que Cristino "no cumple con los requisitos que exige el Frente Amplio para ser candidato de dicha fuerza política, en tanto no ha sido presentado por ningún comité de base ni grupo político ni ha sido avalado por ningún organismo del Frente Amplio. Por lo cual no se encuentra habilitado para ser candidato ni utilizar el nombre ni símbolos de esta fuerza política".

En diálogo con El País, De los Santos dijo que emitieron este pedido porque "había compañeros que estaban preguntando cómo era la cuestión, porque a todo el mundo le sorprendía" la "autoproclamacion" de Cristino. Agregó que la campaña de Cristino "no tiene institucionalidad ninguna", porque hay "una serie de condiciones que no reúne".

"La forma precipitada que Fernando está recorriendo el camino, en la orgánica (del FA) no funciona así", destacó Dominguez, en referencia a que Cristino anunció el 21 de julio a través de su cuenta de Instagram que se iba a presentar a alcalde de Punta del Este por el FA.

¿Cuáles son los caminos que exige el FA para una candidatura de este tipo? Dominguez explicó que "lo primero" que tendría que hacer Cristino es afiliarse al partido. Luego debería ir a un comité de base, que en este caso sería el "Comité Punta Pueblo" de Punta del Este, para solicitar la afiliación. Posteriormente el comité de base se reuniría en asamblea y tomaría la decisión de aceptar o no la afiliación de Cristino, algo que, agregó, "se resuelve bastante rápido". Sobre este último punto, Dominguez precisó que este debate en torno a si aceptar o no su afiliación ocurre con cualquier ciudadano que tenga ese objetivo.

Sin embargo, el camino no queda aquí, ya que debería conseguir que dicho comité de base o un sector del FA de Maldonado "lo presente como su candidato". Luego se discute en la Mesa Política de Maldonado, que "generalmente refrendado por un sector o un comité de base asume que es una posibilidad cierta".

Dominguez dijo que "no corresponde" que Cristino diga que es candidato del Frente Amplio porque "por el momento no lo es". En esta línea, agregó: "Las condiciones legales que una candidatura amerita no las está reuniendo. Por ahora no".

Consultado sobre si el FA pretende vetarlo de antemano, Dominguez respondió: "El Frente Amplio no ha tomado ninguna resolución en ese sentido", y agregó que esta fue la discusión interna que ocurrió el 30 de julio.

"Nosotros somos muy respetuosos de la forma de cada uno. Para nosotros es primordial que recorra los caminos legales y no la impronta que pueda tener cada ciudadano", recalcó.

Respecto a si se resolvió en esa instancia la postura que tomaría el FA si Cristino recorre los pasos antes anunciados para entrar al partido, Dominguez dijo: "Nosotros como Mesa Política tampoco podemos indicarle el camino a los comité de antemano ante una circunstancia de esas. El camino es al revés. El comité primero asume, acepta o no la decisión de afiliar a cualquier ciudadano, eso se traslada a la Mesa Política y después esta sí toma decisión".

Consultado acerca de si tiene conocimiento de que algún sector del FA en Maldonado quiera patrocinar por el momento la candidatura de Cristino, Dominguez afirmó: "Hasta el momento, a mí como presidente ningún sector me ha comentado siquiera la posibilidad de que lo vayan a patrocinar".

Por otro lado, Cristino tiene que enfrentar otro camino por la vía de la Corte Electoral. Dominguez puntualizó que este organismo acepta a un candidato "cuando viene avalado por un partido con todo ese recorrido interno". Además, hay un plazo hasta el 25 de agosto para la presentación de listas.

Cristino apareció fuertemente en la arena pública en junio una vez que grabó y luego difundió una conversación con la vicepresidenta, Beatriz Argimón, donde la jerarca menciona la eventualidad de escuchas telefónicas. Este caso tuvo derivaciones políticas y judiciales. La semana pasada, Argimón volvió a referirse a este tema y remarcó: "Nunca hablé de escuchas ilegales".

El jueves pasado, Cristino se presentó en la Torre Ejecutiva con la intención de solicitar una entrevista con el presidente Luis Lacalle Pou. No tuvo éxito su solicitud, pero sin embargo en las últimas horas leyó el contenido de la misma que destaca que quiere "darle punto final" a este conflicto.