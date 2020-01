FA crea comisión especial para analizar la ley de urgente consideración

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Frente Amplio decidió conformar una comisión para analizar el contenido de la ley de urgente consideración, según se resolvió en la Mesa Política de ayer.

La norma dada a conocer por el presidente electo Luis Lacalle Pou esta semana generó la reacción del Frente Amplio, que salió fuerte a cuestionar el contenido de los más de 400 artículos.



El presidente de la coalición Javier Miranda dijo en rueda de prensa que la ley “expresa el gobierno conservador, neoliberal y reaccionario”. Cuestionó tanto el contenido, como la urgencia en aprobar determinados artículos que consideró que no tienen ese carácter.

Consultado por El País, el diputado del Nuevo Espacio Jorge Pozzi dijo que “obviamente al Frente Amplio no le gusta lo que trae la ley, pero trae las cosas que por separado los actores de la coalición dijeron en la campaña electoral y por separado la gente los votó a ellos y no a nosotros”.



“La gente los apoyó a ellos y no a nosotros. Obvio que no estamos de acuerdo con la filosofía del proyecto, porque no es el proyecto del Frente Amplio y yo como frenteamplista digo que lo tenemos que pensar sobre este tema de fondo”, señaló Pozzi en alusión al resultado electoral.