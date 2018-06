FA convoca a Plenario y apura aprobación del TLC con Chile

Ahora el oficialismo ya no tiene más excusas para someter a votación el Tratado de Libre Comercio con Chile (TLC) en el Parlamento. Con los estudios de impacto sobre la mesa, la coalición decidió levantar el cuarto intermedio y llamar a Plenario para el próximo 23 de junio.

Como era de esperarse, la resolución de la Mesa Política de ayer no se adoptó por unanimidad debido a las diferencias internas entre los sectores sobre el fondo del asunto. La decisión se tomó por 17 votos contra diez. Los que se opusieron son los mismos que tienen reparos con la aprobación del acuerdo bilateral: el Partido Comunista, Casa Grande (de la senadora Constanza Moreira), la Lista 711, la Liga Federal, el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) y las bases de Montevideo. Estos grupos pretendían que el Plenario no se reuniera nuevamente hasta el mes de julio.

Fuentes de la coalición aseguraron a El País que en las últimas semanas algunas bases del interior revisaron su postura en contra del TLC con Chile, por lo que las mayorías estarían aún más ajustadas que en el Plenario del pasado 5 de mayo, donde se decidió postergar el tratamiento del asunto hasta que llegaran los informes sobre el impacto del acuerdo.

El Movimiento de Participación Popular (MPP), el Frente Líber Seregni y el Partido Socialista apoyan la aprobación del TLC y están dispuestos a apoyar una moción para que en definitiva sea la bancada la que resuelva si se lo debe aprobar y no el Plenario. De esta forma se evitaría obligar a los senadores y diputados a que voten por "mandato político" que genere una mayor tensión interna entre los legisladores y el Poder Ejecutivo.

Un informe —de los ministerios de Relaciones Exteriores y Economía— entregado al Frente Amplio esta semana habla de un "impacto moderado" en la implementación del TLC con Chile. Concretamente se produciría un aumento de US$ 15 millones anuales en las exportaciones de bienes. En tanto, si no se aprobara, y entrara en vigencia un acuerdo similar entre Argentina y Chile, se exportarían unos US$ 60 millones menos a la vecina orilla.

Según el gobierno, el acuerdo con Chile no supone "ningún costo" ni compromete la capacidad regulatoria del Estado uruguayo "en ninguna área considerada estratégica" para el país. La aprobación del TLC con Chile fue marcada como prioridad por el canciller Rodolfo Nin Novoa y el ministro de Economía Danilo Astori, pero duerme desde hace meses en la Cámara de Senadores.

La decisión —que adoptó el Plenario en mayo— de seguir postergando la definición irritó al canciller, que se animó a decir que "no puede ser que se secuestre la democracia por minorías". Sus declaraciones a radio Carve fueron rechazadas por integrantes del Partido Comunista.

Votos prestados.

Como no hay mayorías dentro del Frente Amplio para aprobarlo, el senador Luis Lacalle Pou ofreció al gobierno los votos del Partido Nacional para sancionar el tratado bilateral cuanto antes.

"Quiero ser sincera: todos los días la oposición nos está pisando los talones porque ellos quieren que se vote el Tratado de Libre Comercio con Chile y el tratado de Acuerdo de Patentes", confesó la senadora Constanza Moreira en el último Plenario de mayo.

La presidenta de la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del Senado agregó: "Estoy harta que Luis Lacalle Pou, todos los santos jueves, me diga cuándo resuelven por el TLC con Chile".

La semana pasada, el canciller dijo en el Parlamento que el acuerdo con Chile "se va a votar". "Tengo muchas expectativas de que se vote (...) Cada uno (de los senadores frenteamplistas) tiene el derecho a expresar su opinión y tiene también el derecho a decir en el Senado, cuando llegue el momento, lo que piensa". Pero opinó que no cree que llegue el "mandato imperativo" de la fuerza política obligando a votar a la bancada el oficialismo.