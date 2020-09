FA convoca a concentración en el Parlamento cuando Senado vote quitar fueros a Manini

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Bajo la consigna “desafuero o complicidad”, el Frente Amplio convoca a una concentración en las inmediaciones del Palacio Legislativo a las 15 horas del miércoles, cuando el Senado vote el desafuero del senador Guido Manini Ríos.

Este martes, con el respaldo de los integrantes del Frente Amplio y el Partido Colorado, la Comisión de Constitución y Legislación del Senado votó suspender los fueros de Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto.

Miércoles 30 de setiembre | 15 h

Frente al Palacio Legislativo nos expresamos sobre #DesafueroOComplicidad pic.twitter.com/qhV7czCrYp — Frente Amplio (@Frente_Amplio) September 29, 2020

En el plenario del Senado el tema será tratado mañana, pero ya se sabe que no tendrá los votos suficientes para su aprobación. No se llegará a la mayoría necesaria puesto que, salvo el Frente Amplio y los dos senadores colorados de Ciudadanos, el resto de los legisladores no acompañarán el desafuero de Manini Ríos para que comparezca ante la Justicia por su rol en el llamado "Caso Gavazzo".

La solicitud de desafuero de Manini Ríos fue tramitada en noviembre del año pasado por el fiscal del caso, Rodrigo Morosoli, por la actuación del líder de Cabildo Abierto como comandante en Jefe del Ejército ante una confesión realizada por José Nino Gavazzo, quien reconoció ante un Tribunal de Honor que había hecho desaparecer el cuerpo del militante tupamaro Roberto Gomensoro en el río Negro en 1973.