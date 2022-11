El FA condena a dirigentes tras estudio del Tribunal de Conducta Política del partido

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El sábado pasado, el Plenario Nacional del Frente Amplio resolvió dar lugar a las sanciones sugeridas por el Tribunal de Conducta Política (TCP) del partido.

En uno de los casos, sin embargo, la pena fue superior a la recomendada. Se trata de una situación de acoso y violencia política basada en género que ocurrió el año pasado en San Carlos, Maldonado. Si bien el TCP había aconsejado apartar al implicado por un año de la militancia política, finalmente fue inhabilitado por todo el período electoral, que concluirá en 2025 con las elecciones departamentales.



El sancionado y la denunciante coincidieron como delegados en un congreso partidario. Después del evento, él la contactó “para mantener relaciones de otro tipo” y le envió mensajes con contenido “erótico”, que fueron rechazados por la mujer. El TCP reseñó en su dictamen que la joven incluso bloqueó el contacto y acudió a la Justicia, asesorada por la Comisión de Género de Maldonado del Frente Amplio.

Por otro lado, el Plenario Nacional aceptó sin modificaciones la pena recomendada para un exalcalde de Nuevo Berlín (Río Negro), que realizó pintadas “agresivas” y tuvo actitudes “impropias” contra el comité de base que lo denunció. El TCP recomendó suspender sus derechos de adherente, con excepción del voto.

Como informó El País, por razones de forma el TCP resolvió no pronunciarse sobre un tercer caso a estudio. El mismo fue denunciado por los ediles de Florida y responde a la actuación inconsulta de una colega, que no votó un llamado a sala al intendente Guillermo López y se explayó sobre el asunto ante la prensa.



El TCP entendió que no tenía competencia para resolver sobre el asunto.