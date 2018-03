El FA blinda al Estado de los acuerdos comerciales

El Frente Amplio pretende preservar a las empresas estatales de los acuerdos comerciales que firme el país. Así está establecido en un conjunto de orientaciones plasmadas en un documento borrador sobre el tema de la inserción internacional presentado ayer ante la Mesa Política del Frente Amplio.

El trabajo, a cuyo contenido accedió El País, fue elaborado por el subsecretario de Relaciones Exteriores, Ariel Bergamino, el presidente de la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del Frente Amplio (Carifa) y exministro de Trabajo y Defensa, José Bayardi, el secretario nacional de Cuidados, Julio Bango, en representación del Partido Socialista, y Gustavo Buquet de Casa Grande.

Se trata de un documento que fija condiciones para la negociación de acuerdos comerciales, pero no da una opinión concreta sobre el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Chile y el Tratado de Patentes a estudio del Parlamento. Un plenario que se convocará el mes próximo definirá si se respalda o no la aprobación de estos acuerdos cuyo tratamiento está congelado por diferencias internas.

Este informe sobre inserción internacional señala que aquellos sectores en los que Uruguay tiene empresas estatales, en los acuerdos comerciales deben ser preservados: la energía, las telecomunicaciones, el agua, y los servicios financieros.

De forma complementaria, se sugiere reservar las contrataciones y compras públicas como mecanismo de estímulo al desarrollo nacional.

Todos los servicios vinculados a políticas sociales deberían quedar excluidos de "cualquier acuerdo".

Se agrega que en ningún caso los acuerdos pueden poner en riesgo los estándares internacionales sobre protección medioambiental.

En todos los casos, la negociación de los tratados debe estar respaldada por estudios previos que analicen los impactos que pueden tener los mismos, así como seguir sus efectos, dice el documento. Los análisis deben contener estudios de las cadenas de valor afectadas.

Se establece que el país no podrá negociar la propiedad intelectual en acuerdos bilaterales y solo podrá hacerlo en acuerdos multilaterales.

Sobre la solución de controversias en la firma de estos acuerdos, se coloca a texto expreso que sería conveniente evitar que las mismas sean arbitradas por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi).

Diferencias.

Por otro lado, la comisión no se puso de acuerdo sobre los mecanismos por los que se deben llevar adelante las negociaciones de acuerdos comerciales. Hay dos propuestas diferentes acerca de las llamadas "listas positivas" y "listas negativas". Las "listas positivas" son las que enumeran a los sectores, subsectores y actividades que quedan incluidas en las obligaciones del acuerdo. En las negativas se deben detallar sectores que queden excluidos del tratado y todo lo que no esté allí quedará por tanto habilitado. Las actividades que pueden aún no estar desarrolladas quedan sujetas a las obligaciones a futuro. Una corriente dentro del Frente propone que en las negociaciones solo se utilice el sistema de listas positivas.